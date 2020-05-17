Doğu Akdeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
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Doğu Akdeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı.

Doğu Akdeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yeniden sokağa çıktı
17.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:44

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, sağlık riskleri nedeniyle uzun süre evde kalan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasının mutluluğunu yaşadı.

Adana'da, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında bir hafta sonra tekrar sokağa çıkma imkanı buldu.

Vatandaşlar, saat 12.00'den itibaren dışarıya çıkıp meydan, cadde ve bulvarlarda yürüyüş yaptı.

Maske takıp sosyal mesafeye uyan vatandaşlardan bazıları, parklarda egzersiz yaparken bazıları da gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Mersin

Mersin'de, belirlenen saatlerde cadde, meydan ve parkalara giden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Yürüyüş ve egzersiz yapan vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

Polis ekipleri de kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Sokağa çıkanlardan 66 yaşındaki Ali Saçıkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlamanın insan sağlığı açısından önemine değinerek, "Kısıtlama sağlığımız açısından olumlu bir karardı. Bunun kaldırılması kas yapılarımızın güçlenmesi, temiz hava almamız ve motivasyonumuz için çok iyi oldu. Bugün verilen izinle dışarı çıktım ve yürüyüş yapıyorum, mutluyum." diye konuştu.

Hatay

Hatay'da da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, belirlenen saatlerde meydan ve parkları doldurdu.

Maske takarak park ve meydanlara gelen vatandaşlar, yürüyüş ve egzersiz yaptı.

Öte yandan polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda sık sık uyarıda bulundu.

Osmaniye

Osmaniye'de, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, havanın sıcak olması nedeniyle kent genelindeki park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak oturan vatandaşlar, birbirleriyle sohbet etti.

Polis ekipleri de sık sık anons yaparak maske takılması ve sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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