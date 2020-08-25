Doğu Akdeniz: Almanya'nın girişimi bu kez başarılı olacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Doğu Akdeniz: Almanya'nın girişimi bu kez başarılı olacak mı?

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 25 Ağustos'ta önce Atina daha sonra Ankara'da muhataplarıyla bir araya gelecek ve Doğu Akdeniz'de giderek artan gerilimin azaltılarak sorunların diplomasi yoluyla çözümü için zemin arayacak.

Doğu Akdeniz: Almanya'nın girişimi bu kez başarılı olacak mı?
25.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:35

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 25 Ağustos'ta önce Atina daha sonra Ankara'da muhataplarıyla bir araya gelecek ve Doğu Akdeniz'de giderek artan gerilimin azaltılarak sorunların diplomasi yoluyla çözümü için zemin arayacak.

Berlin'in ilk girişimi, Yunanistan'ın Mısır ile 6 Ağustos'ta deniz yetkilendirme anlaşması nedeniyle tamamlanamamıştı. Tarafların tartışmalı bölgedeki araştırma ve askeri faaliyetlerini devam ettiriyor olması, Maas'ın gerçekleştireceği bu girişimin de başarı şansını azaltan bir unsur olarak görülüyor.

Türkiye'nin Oruç Reis araştırma gemisinin 23 Ağustos'ta sona ermesi gereken çalışmalarını 27 Ağustos'a kadar uzattığını açıklaması ve Yunanistan'ın Oruç Reis'in bulunduğu alana yakın bir bölgede 3 gün sürecek askeri tatbikat yapacak olması olumsuz sinyaller olarak değerlendiriliyor. Maas'ın özellikle Ankara temaslarında Libya'da varılan ateşkesin de gündeme gelmesi bekleniyor.

AB dönem başkanı Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina'da Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı temaslarda, tarafların Ege Denizi'nden kaynaklanan sorunların çözümü için 2002'de oluşturdukları ancak 2016'dan bu yana yapılamayan "istikşafi görüşmeler" mekanizmasını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Almanya bu yöndeki ilk adımını Temmuz ayında atmıştı. Türkiye, Yunanistan ve Almanya liderlerinin dış politika danışmanlarını bir masa etrafında buluşturan Berlin yönetimi, görüşmelerin başlatılması için taraflara yardımcı olmuştu.





Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşma sekteye uğrattı

21 Temmuz'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma için yayınladığı NAVTEX nedeniyle alevlenen gerilimi söndüren de yine Almanya'nın Şansölyesi Angela Merkel olmuştu. Merkel'in çağrısı üzerine Türkiye, Oruç Reis çalışmalarını ertelemiş ve diplomatik temasların önü açılmıştı.

Ancak Yunanistan'ın 6 Ağustos'ta Mısır ile deniz yetkilendirme anlaşmasını imzalaması Almanya'nın girişimini sekteye uğratmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Başdanışmanı İbrahim Kalın, Yunanistan-Mısır anlaşması olmasaydı 7 Ağustos günü Yunanistan ile ortak bir açıklama yaparak teknik müzakerelerin başlayacağının duyurulacağını açıklamıştı.

Atina-Kahire anlaşması üzerine, Oruç Reis araştırma gemisini ve ona refakat eden savaş gemilerini Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı olarak gördüğü alana gönderen Türkiye, çalışmaların 23 Ağustos'a kadar süreceğini ilan etmişti. Yunanistan, Oruç Reis'in gittiği alanın kendi kıta sahanlığı olduğu, dolayısıyla egemenlik haklarının ihlal edildiği tepkisini göstermiş ve aynı bölgedeki askeri varlığını artırmıştı.

Gerilimin arttığı günlerde Berlin hem Ankara hem de Atina ile temasta kalarak, gerginliğin daha da tehlike verici bir boyuta çıkmamasını sağlamıştı. Maas'ın Türk ve Yunan başkentlerine yapacağı ziyaret, böyle zorlu bir süreçte gerçekleşmesi açısından dikkat çekiyor.

Büyük bir ilerleme beklenmiyor

Diplomatik kaynaklar, Almanya'nın çabasına karşın taraflar arasında yaşanan derin güvensizlik duygusunun sorunun uzlaşı ve diyalogla çözümü açısından büyük bir engel oluşturduğuna dikkat çekiyorlar.

Akdeniz ve Ege'de kıta sahanlığı, kara suları, adaların statüsü ve hava sahası genişliği gibi çok sayıda sorunun olması, tarafların bu konularla ilgili ortak hukuki bir çözüm yolunda uzlaşamıyor olmaları çözüm olanaklarını daraltması açısından olumsuz unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Aynı kaynaklar, tarafların müzakere sürecine girmeye hazır olduklarına ilişkin mesaj vermelerine karşın attıkları adımlarla bu süreci fiilen engellediklerine de dikkat çekiyorlar.

Yunanistan'ın 6 Ağustos'ta Mısır ile yaptığı anlaşmanın Türkiye'de olduğu kadar Almanya'da da şaşkınlıkla karşılandığını anımsatan kaynaklar, Türkiye'nin de Maas'ın ziyaretinden hemen önce Oruç Reis'in bölgede kalış süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmasının olumsuz bir gelişme olduğunu belirtiyorlar.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, 24 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kararından üzüntü duyduklarını söyledi ve bu adımın Maas'ın ziyaretinden önce verilmiş "yanlış bir sinyal" olduğu değerlendirmesini yaptı. Sözcü, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin AB'yi de içine alabilecek ağır sonuçlar yaratmasından kaygı duyduklarını ve gerilimin mutlaka düşürülmesi gerektiğini de iletti.

Yunanistan'ın Türkiye ile müzakerelere geri dönüş için Oruç Reis gemisinin bulunduğu bölgeden ayrılması koşulunu anımsatan kaynaklar, Türkiye'nin süreyi uzattığı bir ortamda Atina'dan da olumlu bir adımın gelmesinin zor olduğuna işaret ediyorlar.

Yunanistan'dan tatbikat hamlesi

Maas'ın ziyareti öncesinde bir olumsuz haber de Atina'dan geldi. Yunanistan'dan yapılan açıklamaya göre, Yunan deniz ve hava kuvvetleri Doğu Akdeniz'de 3 gün sürecek atışlı tatbikat gerçekleştirecek.

Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, tatbikatın gerçekleştirileceği bölgenin kısmi olarak Oruç Reis'in bulunduğu alana denk geldiğini, bunun da gerilimi artıracak bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Oruç Reis ve beraberindeki sivil araştırma gemilerine, Türk Deniz Kuvvetleri de eşlik ediyor. 12 Ağustos'ta aynı bölgede bulunan bir Türk ve Yunan gemisi çarpışmış, Atina olayı "kaza", Ankara ise "Yunan provokasyonuna yanıt" olarak tanımlamıştı.





27-28 Ağustos kilit tarihler

Maas'ın temasları sonucunda Türk ve Yunan liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in danışmanları, İbrahim Kalın ve Eleni Sourani'nin Şansölye Merkel'in danışmanı Jan Henker'in arabuluculuğunda yeniden masaya oturtma amacını koruduğu kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşmasında 23 Ağustos sonrasında danışmanlar aracılığıyla görüşmelerin yapılabileceği mesajını vermişti. Kaynaklar, 27-28 Ağustos günlerinde AB dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı için Berlin'de buluşacaklarını ve ele alınacak konuların başında Doğu Akdeniz gerilimi olacağını kaydediyorlar.

Berlin'in danışmanlar toplantısını da aynı günlere denk getirmek ve gerilimin kontrol altına alındığına ilişkin AB ülkelerine mesaj vermek amacında olduğu kaydediliyor. Türkiye'nin Oruç Reis'in çalışmasını 27 Ağustos'a kadar uzatması, Yunanistan'ın da tatbikatını 27 Ağustos'ta bitecek şekilde açıklaması, tarafların 28 Ağustos'tan itibaren görüşmelere başlama yönünde verdikleri bir mesaj olarak görülüyor.

Ancak bu görüşmelerin başlayıp başlayamayacağı Alman Dışişleri Bakanı Maas'ın Atina ve Ankara temaslarının sonucuna göre netleşecek.

Libya da gündemde

Maas'ın özellikle Ankara temaslarında gündeme gelmesi beklenen bir diğer konu Libya'da karşıt Trablus ve Tobruk yönetimlerinin Cuma günü açıkladıkları ateşkes olacak. Almanya'nın yürüttüğü etkin diplomasi sonucunda Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Temsilciler Meclisi ateşkes ilan etmişler, Sirte'nin silahsızlandırılması ve petrol üretiminin yeniden başlamasında uzlaşmışlardı.

Başta ABD, AB, BM olmak üzere uluslararası toplum ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıklamış ancak Libya'nın en önemli aktörlerinden olan Türkiye sessiz kalmıştı. Türkiye'nin bu sessizliği gelişmelerden memnun olmadığı şeklinde değerlendirilmişti.

Maas'ın Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmelerde, Libya'nın ayır bir başlık olarak ele alınması ve toplantılar sonunda yapılacak basın toplantısında tarafların pozisyonlarını açıklaması öngörülüyor.

BBC

Manşet

Haberler

Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor 3. Sayfa
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Dünya
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi Magazin
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Fatih Dönmez Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Onur Saylak Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Fuat Çapa Eddie Newton Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Bursa Yangın Sakarya
Şu an buradasınız: Doğu Akdeniz: Almanya'nın girişimi bu kez başarılı olacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 08:35:27. #1.15#
title