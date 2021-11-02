Doğu Akdeniz 2021 tatbikatı başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ' Doğu Akdeniz 2021 Davet Tatbikatı' başladı.

01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilecek olan Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikat hakkında Aksaz Deniz Üs Komutanlığında basın mensuplarına brifing verildi.

Yerli ve milli gemimiz TCG Bayraktar'da verilen brifing kapsamında tatbikat hakkında basın mensuplarına ve gözlemcilere bilgiler verildi. Buna göre tatbikat kapsamında, 2023 ve 2028 yıllarında NATO Mukabele Kuvveti (NRF) içinde Deniz Unsur Komutanlığı gibi önemli ve saygın bir görevi alması planlanan Türk Deniz Görev Kuvvetinin hazırlık durumunun da gözlenmesi amaçlandı.

İki yılda bir icra edilen ve en son 2019 yılında gerçekleşen tatbikata, milli unsurlar olarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, amfibi deniz piyade birlikleri ile Sualtı Taarruz ve Sualtı Savunma görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından, taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, deniz harekatına taktik hava desteği (F-16 uçakları), Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından, arama kurtarma timleri, Sahil Güvenlik Komutanlığından, sahil güvenlik botları ve arama kurtarma helikopterleri katılıyor. Ayrıca, Bahreyn, Irak, Ürdün, Libya, Nijerya, Pakistan, Umman ve Ukrayna'dan toplam 11 Gözlemci, Azerbaycan'dan 1 Boarding (Gemiye Çıkma) Timi, Pakistan'dan 1 fırkateyn ve 1 Sualtı Taarruz Timi, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'den (SNMG-2) 3 fırkateyn ve 1 akaryakıt gemisi, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'den (SNMCMG-2) 1 karakol gemisi ve 3 mayın avlama gemisi, NATO Müttefik Deniz Komutanlığından (MARCOM) 1 temsilci katılım sağlıyor.

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı askeri kurtarma tatbikatında toplam 36 gemi, 3 denizaltı, 18 uçak, 19 helikopter, 5 insansız hava aracı, amfibi deniz piyade birlikleri, amfibi hücum timleri, SAT/SAS görev timleri, kıyı birlikleri, kamu/sivil kurum ve kuruluşları ile tatbikat kontrol merkezi dahil yaklaşık 5 bin asker ve sağlık personeli görev alıyor.

Tatbikata sivil unsurlar olarak İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı ve AFAD katılım sağlayarak doğal afet, küresel saldırı, deniz kazaları konusunda ilk yardım ve güvenlik konusunda hazırlıklar yapacak.

Brifingde TURMARFOR (Turkish Marintime Force-Türk Deniz Kuvvetleri) konusunun önemini anlatan Yarbay Cüneyt Talayman, "Yüksek hazırlık seviyeli deniz kuvveti karargahları (HRF-M) bir mutabakat muhtırası ile kurulan ve yapılan anlaşmalar ile NATO komutasına verilen milli karargahlardır. Halihazırda İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin MARFOR karargahları bulunmakta olup, TURMARFOR'un beşinci HRF-M olarak 2023 -2028 yıllarında NATO mukabele kuvveti deniz unsur komutanlığı görevini icra etmesi planlanmaktadır. TURMAFOR Komutanlığı'nın kıyı karargahı Aksaz Marmaris'te konuşludur. TURMARFOR komuta platform olarak TCG Sancaktar belirlenmiştir. Anadolu gemisi hizmete girmesini müteakip komuta platformunu icra edecektir. TURMARFOR Karargahı, 11'i uluslararası olmak üzere 59 kişiden oluşan barış kadrosuna ve 132 kişilik kriz kadrosuna sahiptir. Ülkemiz için çok önem teşkil etmektedir" şeklinde konmuştu.

Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu brifing bitiminde müttefik ve gözlemci ülkelerin komutanları ile misafir gemileri ziyaret ederek fotoğraf çektirdi. - MUĞLA