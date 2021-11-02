'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatı 11 ülke gözlemcisine brifing ile başladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın, Doğu Akdeniz'de, 1-12 Kasım tarihlerinde 11 ülke ile müşterek olarak icra edeceği, 'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına brifing verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da Yarbay Cüneyt Talayman tarafından verilen brifinge, 11 ülkeden gözlemciler katıldı. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve AFAD'ın sivil katılımcı olarak yer aldığı brifing, Türkçe ve İngilizce yapıldı. Yarbay Cüneyt Talayman, 'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatının;