Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nda saygı duruşu - Haberler
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Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nda saygı duruşu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nda saygı duruşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nda SNMG-2 ve SNMCMG-2 unsurları makinalarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nda SNMG-2 ve SNMCMG-2 unsurları makinalarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla; Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nda SNMG-2 ve SNMCMG-2 unsurları, TCG Gökçeada'nın koordinesinde makinalarını durdurarak saygı duruşunda bulundu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nda saygı duruşu

Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nda saygı duruşu

Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nda saygı duruşu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu
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