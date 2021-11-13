Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı"nın tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 2 yılda bir düzenlenen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının da katıldığı tatbikat, Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda yapıldı.

Tatbikata 36 gemi, 3 denizaltı, 18 uçak, 19 helikopter, 5 İHA'nın yanı sıra amfibi deniz piyade birlikleri, amfibi hücum timleri, SAT/SAS görev timleri, kıyı birlikleri, kamu/sivil kurum ve kuruluşları ile tatbikat kontrol merkezi dahil yaklaşık 5 bin personel katıldı.