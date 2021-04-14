Doğu Afrikalı 32 bin düzensiz göçmen, Yemen'de mahsur kaldı
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Doğu Afrikalı 32 bin düzensiz göçmen, Yemen'de mahsur kaldı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Doğu Afrikalı 32 bin düzensiz göçmen, Yemen'de mahsur kaldı

Daha iyi bir yaşam umuduyla Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışan 32 bin Doğu Afrikalı düzensiz göçmen, Yemen'de mahsur kaldı.

Daha iyi bir yaşam umuduyla Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışan 32 bin Doğu Afrikalı düzensiz göçmen, Yemen'de mahsur kaldı.

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Körfez ülkelerine ulaşmakta zorlanan ve iş bulamayan çoğu Etiyopyalı on binlerce düzensiz göçmen, ülkelerine geri dönmeye çalışıyor.

IOM'nin çabalarıyla dün 160 Etiyopyalı ülkesine dönerken, 32 bin göçmen ülkelerine dönmek için yine insan kaçakçılarına başvuruyor.

Mayıs 2020'den bu yana iç çatışma ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Yemen'de barınamayan 11 binden fazla göçmen, tehlikeli deniz yolculuklarıyla Afrika Boynuzu'na geri döndü.

IOM'nin uçağıyla dün ülkesine dönen 22 yaşındaki Cemal adlı göçmen, Yemen'de kaldığı sürede sokaklarda kartonların üzerinde yattığını, lokanta artıkları ya da hayırseverlerin verdikleri yiyeceklerle karnını doyurabildiğini anlattı.

Göçmenler, son aylarda yeniden ülkelerine dönmeye çalışıyor

Afrika Boynuzu üzerinden Yemen'e giden düzensiz göçmenlerin sayısı 2019'da 138 bin 123 olarak kayıtlara geçerken, bu sayı 2020'de 37 bin 537'ye geriledi.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor. ???????

Kovid-19 salgını ve kısıtlamaları, tutuklamalar ve suistimallerden ötürü göçmenler, son aylarda yeniden ülkelerine dönmeye çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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