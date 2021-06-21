Doğu Afrika ülkesi Cibuti 25 yaş üzerine Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirdi

Doğu Afrika ülkesi Cibuti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olma zorunluluğu getirdi.

Doğu Afrika ülkesi Cibuti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olma zorunluluğu getirdi.

Sağlık Bakanı Ahmed Roble, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı (İsmail Ömer Ciyle) 25 yaş üzeri Cibutililer ve ülkede ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının Kovid-19'a karşı aşılanmasını mecburi kılan bir başkanlık kararnamesi yayımladı." ifadelerini kullandı.

Afrika Boynuzu'ndaki yaklaşık 1 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 11 bin 587 vakaya rastlandı, 155 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Cibuti'de salgınla mücadele kapsamında yaklaşık 21 bin kişi aşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem