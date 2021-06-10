Doğu Afrika Topluluğu, AB'ye Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Afrika Topluluğu, AB'ye Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı

Doğu Afrika Topluluğu, AB'ye Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Burundi'nin kalkınmasının önünü açmak için Avrupa Birliği'ne (AB) bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Burundi'nin kalkınmasının önünü açmak için Avrupa Birliği'ne (AB) bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

EAC Genel Sekreteri Peter Mathuki, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların tüm Doğu Afrika bölgesine olduğu gibi Burundi'ye de zarar verdiğini belirtti.

Mathuki açıklamasında, "Burundi halkı ile yeni bir sayfa açmak ve birlikte çalışmak için AB'ye çağrı yapıyorum." ifadesini kullandı.

AB, 2015'teki siyasi kriz sonrası Burundi'ye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Veysel Eroğlu Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Selçuk Balcı Fatma Turgut
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ergin Ataman Yiğit Şardan Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğu Afrika Topluluğu, AB'ye Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 20:09:40. #1.16#

title