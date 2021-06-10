Doğu Afrika Topluluğu, AB'ye Burundi'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Burundi'nin kalkınmasının önünü açmak için Avrupa Birliği'ne (AB) bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Burundi'nin kalkınmasının önünü açmak için Avrupa Birliği'ne (AB) bu ülkeye uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

EAC Genel Sekreteri Peter Mathuki, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların tüm Doğu Afrika bölgesine olduğu gibi Burundi'ye de zarar verdiğini belirtti.

Mathuki açıklamasında, "Burundi halkı ile yeni bir sayfa açmak ve birlikte çalışmak için AB'ye çağrı yapıyorum." ifadesini kullandı.

AB, 2015'teki siyasi kriz sonrası Burundi'ye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak