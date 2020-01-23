Doğu Afrika'da 'çekirge saldırısı': Herşeyi yok etmeden müdahale edin
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Doğu Afrika'da 'çekirge saldırısı': Herşeyi yok etmeden müdahale edin

Doğu Afrika'da başta Kenya olmak üzere birçok ülkeyi çekirgeler bastı. Son 25 yıldaki en büyük 'çekirge saldırısı' bölgede gıda güvenliği konusunda tehditleri artırdı.

23.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:49
Doğu Afrika'da 'çekirge saldırısı': Herşeyi yok etmeden müdahale edin

Doğu 'da başta olmak üzere birçok ülkeyi çekirgeler bastı. Son 25 yıldaki en büyük 'çekirge saldırısı' bölgede gıda güvenliği konusunda tehditleri artırdı.


Kenya'daki çiftçiler hükümetten "her şeyi yok edecek" çekirgelerden kurtulmak için hızlı davranmalarını istiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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