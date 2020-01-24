Doğu Afrika: BM'den çekirge istilasına karşı yardım çağrısı
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Doğu Afrika: BM'den çekirge istilasına karşı yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Doğu Afrika'da son 2 aydır yayılmayı sürdüren çöl çekirgesi istilasının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası yardım çağrısı yaptı

24.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:56
Doğu Afrika: BM'den çekirge istilasına karşı yardım çağrısı

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Doğu 'da son 2 aydır yayılmayı sürdüren çöl çekirgesi istilasının gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, uluslararası yardım çağrısı yaptı.


FAO Alt Bölge Koordinatörü David Phiri, Kenya'nın başkenti 'de düzenlenen basın toplantısında, mart ayında mevsimsel yağışların başlamasıyla yeni bir istila dalgasıyla karşılaşılabileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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