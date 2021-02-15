Doğruluk soruları...

Doğruluk mu cesaret mi soruları, 2000'li yılların başlarında popüler olmuş ve milyonlarca kez oynanmıştır. Arkadaşı tanımak, sırları öğrenmek ve keşfetmek yegane amaçlardır. İşte doğruluk mu cesaret mi sorularının doğruluk soruları...

Doğruluk mu, cesaret mi yetişkinler, gençler ve çocuklar için uygun bir oyundur. Özellikle karşı cinsten arkadaşlarla arkadaşlığı bozmadan karşı cinsi keşfetme üzerine kurulu bir oyun türüdür. Genel olarak bir çarkıfelek oluşturmak için ibre gösterici bir şişe veya kalem kullanılır. Bu nedenle oyunun adı şişe çevirmece olarak da bilinir. İşte İşte doğruluk mu cesaret mi soruları

DOĞRULUK SORULARI

1000 tane doğruluk mu cesaret mi soruları