Doğruluk soruları...
15.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:22
Doğruluk mu cesaret mi soruları, 2000'li yılların başlarında popüler olmuş ve milyonlarca kez oynanmıştır. Arkadaşı tanımak, sırları öğrenmek ve keşfetmek yegane amaçlardır. İşte doğruluk mu cesaret mi sorularının doğruluk soruları...
Doğruluk mu, cesaret mi yetişkinler, gençler ve çocuklar için uygun bir oyundur. Özellikle karşı cinsten arkadaşlarla arkadaşlığı bozmadan karşı cinsi keşfetme üzerine kurulu bir oyun türüdür. Genel olarak bir çarkıfelek oluşturmak için ibre gösterici bir şişe veya kalem kullanılır. Bu nedenle oyunun adı şişe çevirmece olarak da bilinir. İşte İşte doğruluk mu cesaret mi soruları
DOĞRULUK SORULARI
1000 tane doğruluk mu cesaret mi soruları
- Telefonunda en son aradığın şey neydi?
- Birisi kız arkadaşın/ erkek arkadaşından ayrılmak için sana 1 milyon tl önerseydi, yapar mıydın?
- Bu odadaki en az kimi seviyorsun ve neden?
- Hiç sınıfta yüksek sesle genirdin mi?
- Yerden bir şeyi alıp hiç yedin mi?
- Bu odada en kötü giyinen kişi kimdir?
- Yılan, kurbağa gibi şeylerden yemek zorunda kaldın mı?
- Bir gün karşı cins olarak uyanırsan, ilk yapacağın şey nedir?
- Hiç havuzda işedin mi?
- Sence bu odadaki en kötü giyinen kişi kimdir?
- Asansörde hiç gaz kaçırdın mı?
- Tuvalette otururken aklınıza gelen şeyler nelerdir?
- Büyüyen hayali bir arkadaşınız var mıydı?
- En kötü alışkanlığınız nedir?
- Burnunu karıştırır mısın?
- Banyoda şarkı söyler misin?
- Hiç üzerine işedin mi?
- Toplumda en utanç verici anınız neydi?
- Aynada kendinle hiç konuştun mu?
- Web geçmişinizi, birileri görürse utanacağınız şey ne olurdu?
- Uykunda konuşur musun?
- Gizli aşkın kim?
- Benim hakkımda neyi sevmiyorsun?
- Şu an ne renk iç çamaşır giyiyorsun?
- Son attığın mesaj neydi?
- İnsanları yanan bir binadan kurtarıyor olsaydınız ve bir kişiyi bu odadan geride bırakmak zorunda kalırsanız, kim olurdu?
- İç çamaşırlarını ne sıklıkla yıkıyorsun?
- Hiç kulak kiri tattın mı?
- Hiç osurup başka birini suçladın mı?
- Hiç terinin tadına baktın mı?
- Bu odadaki kim bugüne kadarki en kötü insan olurdu? Neden?
- Yeniden doğmuş olsaydın, hangi yüz yılda doğmak isterdin?
- Söylediğiniz veya yaptığınız bir şeyi silmek için zamanda geriye gidebilseydiniz, bu ne olurdu?
- Erkek arkadaşın veya kız arkadaşın seni hiç utandırdı mı?
- Birdenbire görünmez olsaydın ne yapardın?
- Banyoda kaldığınız en uzun süre nedir ve neden bu kadar uzun süre kaldınız?
- Şimdiye kadar gördüğüm en garip rüyayı anlat.
- Duşta işiyor musun?
- Hala yaptığın en çocukça şey nedir?
- Hangi çocuk filmini tekrar tekrar izleyebilirsin?
- Ayak kokunuz kötü mü?
- Saçma takma adların var mı?
- Telefonunuzda hangi uygulamada en çok zaman harcıyorsunuz?
- Tek bir oturuşta yediğin en çok yemek ne?
- Tek başınayken dans ediyor musun?
- Karanlıktan korkar mısın?
- Bütün gün evdeysen ne yapardın?
- Günde kaç öz çekim yapıyorsunuz?
- En son ne zaman dişlerini fırçaladın?
- En sevdiğin pijamalar neye benziyor?
- Hiç yerden bir şey yedin mi?
- Yapmaman gereken bir şeyi yaparken hiç yakalandın mı?
- Vücudunun hangi bölümünü seviyorsun, hangi kısmından nefret ediyorsun?
- Hiç bitlendin mi?
- Pantolonunu hiç kestin mi?
- Tabağını yalıyor musun?
- Kimsenin senin hakkında bilmediği bir şey nedir?
- Hiç tabağını yaladın mı?
- Dirseğini yalayabilir misin?
- Eğer buradaki herkesi yanan bir binadan kurtarmaya çalışıyor olsaydın ve birini geride bırakmak zorunda kalırsan, kimi geride bırakırdın?
- Telefonda aradığın son şey neydi?
- Hiç asansörde gaz kaçırdın mı?
- Bir günlüğüne karşı cins olsan ne yapardın?
- Banyodayken yanlışlıkla hiç kimse içeri girdi mi?
- Hayatınızda bir şey değiştirebilseydiniz, ne olurdu?
- En büyük pişmanlığın nedir?
- Telefonunuzdaki en utanç verici fotoğraf hangisidir?
- Kimsenin bulamadığı kötü bir şey yaptınız mı?
- Sahip olduğunuz en iğrenç alışkanlık nedir?
- Hiç kimseye söylemediğin bir sırrın var mı?
- Şimdiye kadar gördüğünüz en korkunç rüya nedir?
- Çorabını değiştirirken ayağını koklar mısın?
- Eğer herhangi bir tür hayvan olabilseydin, ne yapardın?
- Karanlıktan korkar mısın?
- Hiç yaşınız hakkında yalan söylediniz mi?
- En son ne zaman dişlerini fırçaladın?
- Kimsenin senin hakkında bilmediği bir şey nedir?
- Bir ilişkinizdeki en büyük korkunuz nedir?
- En komik ilk randevunuz neydi?
- En garip alışkanlığın nedir?
- Kaç tane çocuk sahibi olmak istersiniz?
- Hakkınızda bilmem gereken utanç verici bir gerçek nedir?
- Çocukluktaki lakabın neydi?
- En sevdiğiniz yemek nedir?
- En sevdiğiniz renkleriniz nedir ve neden?
- Hayalindeki meslek ne?
- Bir adada 3 gün sıkışıp kalırsan, ne yaparsın?
- En sevdiğiniz kişi kimlerdir ve neden?
- Tuvalet kağıdınızı ruloya nasıl koyarsınız?
- İlk görüşte aşka inanır mısın?
- Aşka inanıyor musunuz?
- Hayalinizdeki düğün nedir?
- Şansınız olursa hangi ülkede yaşamak istersiniz?
- En çok neyi hayal ediyorsun?
- Şimdiye dek yaşadığınız en garip rüyayı açıklayabilir misiniz?
- En büyük pişmanlığın nedir?
- Beni seviyor musun?
- Kızlara Sormak için Doğruluk Soruları
- Bunlar bir kıza sormanız gereken doğruluk mu cesaret mi soruları:
- Saçını yıkamadan en uzun ne kadar süre bekledin?
- Herhangi bir ünlü ile evlenseydin, kim olurdu?
- Kaç tane erkek arkadaşın 0ldu?
- Sizden en az 10 yaş büyük bir kişiye hiç aşık oldunuz mu?
- Şu an kiminle çıkıyorsun?
- Sevdiğiniz birinin önünde söylediğiniz veya yaptığınız en utanç verici şey nedir?
- Vücudunun hangi bölümünü seviyorsun, hangi kısmından nefret ediyorsun?
- Hayran olduğun ünlü kim?
- Bu odadaki biriyle bir dans gösterisi yapmak zorunda olsaydın, kimi seçerdin?
- Hayallerinizdeki insanla evleneceksin denilse, telefonsuz bir yıl geçirir miydiniz?
- Hayatınızın geri kalanında sadece tek bir saç modeli yapabilseydin, kıvırcık saçları mı yoksa düz saçları mı seçerdin?
- Hayatının sonuna kadar bir makyaj eşyası kullanmaman söylense hangisini seçerdin?
- Senden daha kısa biriyle çıkar mısın?
- Vücudunuzla ilgili bir şeyi değiştirebilseydin, bu ne olurdu?
- Okulunda başka bir kız olsaydın kim olurdun?
- Aynada kendine hayran hayran bakar mısın?
- Sevgilinle ilgili yaptığın en utanç verici şey nedir?
- Hiç amigo olmak istedin mi?
- Sınıfımızdaki en iyi 5 erkek kim? Onları sırala.
- Gelecekte kaç çocuk sahibi olmak istersiniz?
- En çok kimden nefret ediyorsun?
- Ünlü biriyle çıkabilseydin, kim olurdu?
- Issız bir adada okulumuzdan kimin mahsur kalmasını isterdiniz?
- Hiç terk edildin mi? Bunun nedeni neydi?
- Yapabilseydin kendin üzerinde değiştirebileceğin bir fiziksel özellik nedir?
- Şişman olmadan istediğin bir şeyi yiyebilseydin, bu yemek ne olurdu?