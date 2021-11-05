Doğru zaman doğru mekan "Pursaklar"

Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara yanlış adres bildirimi nedeniyle gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Pursaklar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kanunun 68'inci maddesine göre kişilerin adres bildirme yükümlülüğü bulunduğu belirtilerek, 31 Aralık tarihine kadar adres bildiriminde bulunmayanlara 94 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara ise bin 963 TL idari ceza uygulanacağının altı çizildi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediyenin hizmet kalitesini artırması için Pursaklar'da yaşayan ama ikametgahı farklı il ve ilçelerde bulunan vatandaşlara da çağrıda bulundu. Her bir vatandaşın yaşadığı yere katkı sağlamasının en temel yolunun ikametgah adresini bulunduğu ilçeye taşıması olduğunu belirten Başkan Çetin, "Oturduğunuz adresi yanlış bildirmeniz, doğumdan ölüme sağlıktan eğitime birçok açıdan sıkıntı çekmeniz anlamına gelir. Lütfen ikametgah adresinizi kontrol edin. Yanlış adres bildirmenin cezası olduğunu unutmayın" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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