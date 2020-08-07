Doğru üniversite tercihi için DABİS Projesi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından, üniversite tercih dönemindeki öğrencilerin doğru bölüm ve meslek tercihi yapmalarında yol gösterici olan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin objektif veriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla Danışman Bilgi Sistemi (DABİS)...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından, üniversite tercih dönemindeki öğrencilerin doğru bölüm ve meslek tercihi yapmalarında yol gösterici olan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin objektif veriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) projesi faaliyete geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, lisans mezunlarının istihdam performanslarının "üniversite" bazında incelenmesi ve karşılaştırılmasını sağlayan bilgi platformu DABİS, tüm öğrencilere meslek seçimi sürecinde objektif ve veriye dayalı hizmet sunmayı amaçlıyor.

Tercih danışmanlığı ve mesleki rehberlik yapmaları amacıyla yalnızca rehber öğretmenlerin kullanımına açılan sistem, ilgili üniversitelerin başarı durumları ve bölümler için iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, çalışılan firma büyüklüğü dağılımı ve mezunların sektör bazında dağılımlarına ilişkin sayısal verileri içeriyor.

Üniversitelerin ve bölümlerin, lisans mezunları düzeyinde iş gücü piyasası performansları değerlendirilerek elde edilen sonuçlar, DABİS aracılığıyla tercih danışmanlığı ve mesleki danışmanlık faaliyetleri yürüten devlet liseleri ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerinin kullanımına ücretsiz sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci göz önünde bulundurularak, yerli ve milli yazılımla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen video konferans sistemi (CAM), DABİS ile tercih danışmanlığı ve mesleki rehberlik süreçlerinde yararlanmaları için rehberlik öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

DABİS ile tüm Türkiye'deki üniversite adaylarına fırsat eşitliği sağlanarak, standart tercih danışmanlığı hizmetinin dijital ortamda sunulması sağlandı. Bu hizmetin yanı sıra rehber öğretmenlerin verdiği danışmanlık hizmetleri şeffaflık ilkesi uyarınca izlenebilir hale getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliğiyle Türkiye genelinde tercih danışmanlığı yapacak 14 bin 668 lise rehberlik öğretmeni sisteme tanımlandı.

Rehber öğretmenler, şahıslarına tanımlanan kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle "yobis.cbiko.gov.tr" adresinden giriş yaparak, danışmanlık yaptıkları öğrencilerini sisteme kayıt ettikten sonra, DABİS'te yer alan bütün verilere ulaşabilecek.

İlk gününde, 4 bin 445 rehber öğretmen sisteme giriş yaptı

Tercih döneminin ilk gününde, 4 bin 445 rehber öğretmen sisteme giriş yaptı, 2 bin 585 öğrenci, rehber öğretmenleri tarafından sisteme tanımlandı, 4 bin 375 üniversite ve bölüm karşılaştırması yapıldı, 12 bin 352 üniversite ve bölüm incelemesi yapılarak danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

DABİS ve video konferans sistemi (CAM), özel okullar tarafından da talep edilmesi halinde, bünyelerinde çalışan rehber öğretmenler için kullanıma açılacak.

Rehber öğretmenlerinin mesleki rehberlik ve tercih danışmanlığı adına yararlanabileceği bir kaynak olarak yıl boyunca kullanıma açık kalacak sistem, yeni verilerle güncellenecek.

Kaynak: AA