Doğru üniversite tercihi için DABİS Projesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğru üniversite tercihi için DABİS Projesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından, üniversite tercih dönemindeki öğrencilerin doğru bölüm ve meslek tercihi yapmalarında yol gösterici olan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin objektif veriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla Danışman Bilgi Sistemi (DABİS)...

Doğru üniversite tercihi için DABİS Projesi
07.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:22

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından, üniversite tercih dönemindeki öğrencilerin doğru bölüm ve meslek tercihi yapmalarında yol gösterici olan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin objektif veriye ulaşmalarını sağlamak amacıyla Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) projesi faaliyete geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, lisans mezunlarının istihdam performanslarının "üniversite" bazında incelenmesi ve karşılaştırılmasını sağlayan bilgi platformu DABİS, tüm öğrencilere meslek seçimi sürecinde objektif ve veriye dayalı hizmet sunmayı amaçlıyor.

Tercih danışmanlığı ve mesleki rehberlik yapmaları amacıyla yalnızca rehber öğretmenlerin kullanımına açılan sistem, ilgili üniversitelerin başarı durumları ve bölümler için iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, çalışılan firma büyüklüğü dağılımı ve mezunların sektör bazında dağılımlarına ilişkin sayısal verileri içeriyor.

Üniversitelerin ve bölümlerin, lisans mezunları düzeyinde iş gücü piyasası performansları değerlendirilerek elde edilen sonuçlar, DABİS aracılığıyla tercih danışmanlığı ve mesleki danışmanlık faaliyetleri yürüten devlet liseleri ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerinin kullanımına ücretsiz sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci göz önünde bulundurularak, yerli ve milli yazılımla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen video konferans sistemi (CAM), DABİS ile tercih danışmanlığı ve mesleki rehberlik süreçlerinde yararlanmaları için rehberlik öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

DABİS ile tüm Türkiye'deki üniversite adaylarına fırsat eşitliği sağlanarak, standart tercih danışmanlığı hizmetinin dijital ortamda sunulması sağlandı. Bu hizmetin yanı sıra rehber öğretmenlerin verdiği danışmanlık hizmetleri şeffaflık ilkesi uyarınca izlenebilir hale getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliğiyle Türkiye genelinde tercih danışmanlığı yapacak 14 bin 668 lise rehberlik öğretmeni sisteme tanımlandı.

Rehber öğretmenler, şahıslarına tanımlanan kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle "yobis.cbiko.gov.tr" adresinden giriş yaparak, danışmanlık yaptıkları öğrencilerini sisteme kayıt ettikten sonra, DABİS'te yer alan bütün verilere ulaşabilecek.

İlk gününde, 4 bin 445 rehber öğretmen sisteme giriş yaptı

Tercih döneminin ilk gününde, 4 bin 445 rehber öğretmen sisteme giriş yaptı, 2 bin 585 öğrenci, rehber öğretmenleri tarafından sisteme tanımlandı, 4 bin 375 üniversite ve bölüm karşılaştırması yapıldı, 12 bin 352 üniversite ve bölüm incelemesi yapılarak danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı.

DABİS ve video konferans sistemi (CAM), özel okullar tarafından da talep edilmesi halinde, bünyelerinde çalışan rehber öğretmenler için kullanıma açılacak.

Rehber öğretmenlerinin mesleki rehberlik ve tercih danışmanlığı adına yararlanabileceği bir kaynak olarak yıl boyunca kullanıma açık kalacak sistem, yeni verilerle güncellenecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Magazin
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Magazin
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Ekonomi
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum Politika
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız Ekonomi
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu...
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım 3. Sayfa
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Son dakika: İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı
Son dakika: İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ons altın 2.075 dolarla rekor kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, kalp krizi geçirdi
Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, kalp krizi geçirdi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ozan Güven Coşkun Sabah Demet Akalın
Spor Arda Turan Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Ağustos Beşiktaş Caner Erkin
Şu an buradasınız: Doğru üniversite tercihi için DABİS Projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 12:25:43. #1.14#
title