Doğru tuz tüketimini kurdukları standdda anlattılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğru tuz tüketimini kurdukları standdda anlattılar

10.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:15
Doğru tuz tüketimini kurdukları standdda anlattılar

Dünya Tuza Dikkat Haftası nedeniyle sağlık kuruluşları önünde stand açan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, doğru tuz kullanımı ile ilgili olarak vatandaşlara bilgiler verdi.

Dünya Tuza Dikkat Haftası nedeniyle sağlık kuruluşları önünde stand açan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri, doğru tuz kullanımı ile ilgili olarak vatandaşlara bilgiler verdi.

Dünya'da 8-14 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda tuzun zararları, fazla tuz kullanımının neden olduğu rahatsızlıklara dikkat çekilen etkinlikler düzenlenirken Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri de hastane ve aile hekimlikleri önünde standlar açarak tuza dikkat çektiler. Düzcelileri tuz kullanımı konusunda bilgilendiren ekipler, fazla tuz kullanımı nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıkları da vatandaşlara verdikler broşürlerle anlattılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğru tuz tüketimini kurdukları standdda anlattılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:17:09. #1.14#
title