Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda
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Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri maksadıyla şehrin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde "üniversite tercih rehberlik noktaları" oluşturdu.

Doğru tercih için Büyükşehir yanınızda
08.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:07

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri maksadıyla şehrin farklı noktalarında uzman rehberlerin nezaretinde "üniversite tercih rehberlik noktaları" oluşturdu. Başkan Aktaş da, mobil tercih tırında gençlerin heyecanına ortak oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavı sürecinde seminerler ve deneme sınavı kitapçığı dağıtımlarıyla destek olduğu öğrencilerin, tercih konusunda da yanlarında oluyor. Uzman rehber kadrosuyla 6-14 Ağustos tarihlerindeki tercih maratonu süresince 17 ilçede sabit tercih noktaları kuran Büyükşehir Belediyesi, günübirlik tercih noktaları ve mobil tercih tırlarıyla da gençleri doğru üniversite seçimi yapabilmeleri için yönlendiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da beraberindeki Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte Kent Meydanı'nda kurulan mobil tercih tırını ziyaret etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği tırda, rehber öğretmenler doğru tercih noktasında yardımcı olmaya çalışırken, gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, heyecanlı olan gençlere üniversite tercihi noktasında "Gençler Tercih Zamanı" dediklerini hatırlattı. YKS sürecinde gençlere ciddi destek verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, 'Hocalara Geldik' programlarıyla başarının sırlarının anlatıldığını belirtti. 30 farklı noktada YKS deneme sınavı kitapçığı dağıtımı yapıldığını dile getiren Başkan Aktaş, "Covid-19 salgını sebebiyle evlerinde sınava hazırlanmak zorunda kalan gençlerin büyük heyecanla beklediği YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tekrar yardımcı olmak istedik. Uzman rehber hocalarımızla birlikte 6-14 Ağustos tarihlerinde 17 ilçemizde tercih noktasında gençlere yardımcı oluyoruz. Ayrıca mobil tercih tırımız da ilçelerimizi gezerek gençlerimize bu konuda destek veriyor. Üniversite tercihinde puan, sıralama ve ilgi alanlarına göre öğrencilerimiz yönlendiriliyor. Doğru yapılan tercih sıralamasının, sınav puanı kadar önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Gençlerin geleceğini önemsediklerini belirten Başkan Aktaş, gençlere her alanda katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. Tercih yapacak öğrencilerin tercih noktalarına uğrayarak uzman hocalarla görüşmesini tavsiye eden Başkan Aktaş, "Bursa tarih, kültür, sanat ve ticaret şehridir. Gençlerin tercihleri arasında muhakkak Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi bulunsun. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, gençlere yönelik hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Gençlerin yüzünden heyecanı fazlasıyla gördüklerini söyleyen Kılıç, "Hepsine hayatlarında başarılar diliyorum. Bu faydalı hizmet kendilerine önemli bir rehberlik edecektir. 17 ilçede genç arkadaşlarımız bu hizmetten faydalanmalıdır. Geleceklerini şekillendirecek olan süreçte bu hizmetin güzelliklere vesile olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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