Doğru Tercih Doğru Gelecek: Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi (EÜ), 9-10 Ağustos tarihlerinde Merkez Kütüphane 'de düzenleyeceği "Üniversiteye Doğru Tercihim Ege'' programı ile hem aday öğrencilerin hem de ailelerin doğru karar almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da sosyal medya hesaplarından yayınladığı video aracılığı ile üniversite adaylarını Ege Üniversitesine davet etti. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Prof. Dr. Budak yayınladığı videoda, "Gençlerimizi güzel kampüsümüzde ağırlamak istiyoruz. Ege Üniversitesi, ülkemizdeki üniversiteler içerisinde TÜBİTAK'a en çok proje öneren ve projesi en çok kabul edilen üniversite. Eğitim kalitesi ile en köklü üniversitelerimizden birisi. Araştırmaya meraklı üniversite adaylarını 9-10 Ağustos'ta yapılacak EÜ Tercih Günleri'ne davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ege Üniversitesi(EÜ), her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite adayı gençlere Ege Üniversitesi'nin bölümlerini, eğitim ve sosyal imkânlarını tanıtmak, gençlerin bilinçli tercihler yapmasına yardımcı olmak amacı ile tercih günleri etkinliği düzenliyor.

"EÜ 10. Tercih Günleri- Üniversiteye Doğru Tercihim Ege'' adı altında düzenlenecek organizasyon, 9-10 Ağustos tarihlerinde EÜ Merkez Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında öğretim elemanları tarafından üniversite adaylarına; tercih edebilecekleri bölümler ve iş imkânları, üniversitedeki sosyal yaşam ve konaklama gibi konularda bilgiler verilecek.

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde oluşturulacak alanda 15 fakülte, 10 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul ve 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nın stant kuracağı etkinlik kapsamında 'Tercih Robotu' yardımıyla öğrencilerin aldığı puanlara ve alanlarına göre hangi fakülteleri/bölümleri kazanabileceklerine dair yönlendirmeler yapılacak.