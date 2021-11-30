Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı'nda Rapor Sunumu Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde ilimizde 23- 24 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen mesleki yönlendirme, alan dal seçimleri, pandemi sürecinde rehberlik, faaliyetleri, derslerin daha etkin işlenmesi, öğrencilerin, akademik başarılarına artırılması, yaşanan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri, gelecekte yapılması planlanan çalışmaların ele alındığı "Doğru tercih başarılı gelecek" eğitim çalıştayının sonrasında 10 komisyon kurulmuş ve bu komisyonların çalışmaları rapor haline getirilmiştir. Editör komisyonu tarafından ilgili raporun sunumu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Aziz GÜN ve müdürlüğümüz idarecilerine yapıldı. Özellikle çalıştay raporunda belirtilen tavsiye kararları doğrultusunda okul ve kurumlarımızda yapılacak çalışmaların yol haritasının belirlenmesi amacıyla müdürlüğümüz idarecilerine yapılan sunumda, tüm şubeler yapacakları faaliyetleri not edilerek plan dahilinde sonraki süreçte ise okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelinerek çalıştayın faaliyetleri ve takibinin yapılması kararlaştırıldı. 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan Doğru Tercih Başarılı Gelecek Eğitim Çalıştayı'nda, toplam 220 personel görev almış ve bunlardan 130'u öğretmen olup, diğer 28 personel ise idareci pozisyonunda çalıştaya katkı sağlamışlardı.

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