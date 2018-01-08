Doğru Tedaviyle Ayağı Kesilmekten Kurtuldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan 37 yaşındaki Tip1 diyabet hastası Duran Okay, 20 yıl önce ayağının kesilmesini önleyen doktorunu Gaziantep'te ziyaret etti.

Özel bir hastaneden yapılan açıklamaya göre, İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Büyükbeşe'yi polikliniğinde ziyaret eden Duran Okay'a Kahramanmaraş Diyabetli Yaşam Derneği üyeleri de eşlik etti.

18 yaşındayken ayak bileğinde çıkan yara nedeniyle yürüyemez hale geldiğini ve medikal tedaviye cevap vermemesi üzerine doktorların ayağının kesilmesine karar verdiğini belirten Okay, bu dönemde bir tanıdığının tavsiyesiyle tanıştığı Prof. Dr. Mehmet Akif Büyükbeşe'nin uyguladığı tedavi sayesinde ayağının kesilmekten kurtulduğunu anlattı.

Koltuk değneklerinden kurtulduğu günden bu yana doktoruyla ilişkisini kesmediğini ifade eden Okay, Diyabetli Yaşam Derneği üyeleriyle de sürekli bir araya geldiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Büyükbeşe de moral ve motivasyonun hastalıkla mücadelede çok önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Bir dernek çatısı altında bir araya gelmenin önemli olduğunu belirten Büyükbeşe, şunları kaydetti:

"Duran Bey ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yaptığın sırada tanıştık. Ayağında oluşan diyabete bağlı yaralarla polikliniğimize başvurmuştu. Yurt dışından temin ettiğimiz özel ilaçlarla 3 ay sıkı bir tedavi programı uyguladık. Ayak yaralarının bu süreçte iyileştiğini gördük. Bu sırada sadece parmak uçlarına basabiliyor, koltuk değnekleriyle yürüyebiliyordu. Taburcu olduktan 2 hafta sonra koltuk değneklerini atarak kendi kendine yürümeye başladı. O günden bugüne sıkı takibi sürdürüyoruz. Sağ olsun beni sürekli arar, halimi hatırımı sorar. Ben de hastalığının seyriyle ilgili kendisine tavsiyelerde bulunurum. Bugün de Diyabetli Yaşam Derneğindeki arkadaşlarıyla bizi ziyarete gelmesinden memnuniyet duydum."