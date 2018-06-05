Doğru: "Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Yenilenmeye İhtiyacı Vardır"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiftçiler için çok önemli bir kuruluş olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin organizasyonunda yenilenmeye gidilmesi gerektiğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üreticilere çok önemli destekler sağladığını ifade eden Doğru, "Bu kuruluşta nakliye ve hamaliye giderleri hariç aynı markalı üre gübresinin kilosu 1 lira 30 kuruş. Her hangi bir gübre bayiinde nakliye ve hamaliye dahil 1 lira 26 kuruş. Kooperatifçilik, bütün girdilerin ortak alınarak; ortak almanın getirdiği güç ve sinerji ile fiyatları aşağıya çekmek, üretim maliyetlerini de azaltarak karlılığı arttırmak için oluşmuş bir birlikteliktir" dedi.

"Türkiye'nin en büyük gübre alıcısı"

Türkiye'de tüketilen gübrenin yaklaşık yüzde 35'inin Tarım Kredi Kooperatifleri'nin üzerinden pazarlandığını belirten Doğru, "Bu kuruluş, Türkiye'nin en büyük gübre alıcısı konumunda, çok büyük bir güçtür. O zaman pazarlığı ve organizasyonu daha iyi yapıp, gübre fiyatlarını aşağıya çekebilir. Böylece sektördeki diğer gübre fiyatlarını da regüle eder. Ama gerçek fiyatlara bakacak olursak hal böyle değildir" diye konuştu.

"Tarım Bakanlığı'nda gündeme getiriyoruz"

Türk tarımında özellikle küçük çiftçilere finansal destek sağlayan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin değerini her fırsatta gündeme getirdiklerini vurgulayan Doğru, "Bu kuruluş, hazinenin verdiği destekle bu paraları çiftçiye düşük faizli kredi olarak veriyor. Ama girdilere bakacak olursanız; serbest piyasada satılan girdi fiyatları kooperatiften daha ucuz. Burada bir mantıksızlık var. Organizasyonda veya yönetimde bir yanlışlık var. Bu konuyu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın gündemine getiriyoruz, daha da getirmeye devam edeceğiz. Bu organizasyonda yenilemeye veya işlevsel bir reforma gidilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Organizasyon tekrar gözden geçirilmelidir"

Kooperatifin personel ve şube sayısının daraltılabileceğini söyleyen Mutu Doğru, şunları kaydetti;

"Bugün artık Türkiye eski Türkiye değildir. Lojistik imkanlarımız ve yollarımız çok gelişti. Gübre bir merkezden alınıp istenen köy veya kasabaya gübre rahatlıkla ulaştırılabilir. Belki de bu organizasyonu yenileyerek maliyetleri aşağıya çekmek lazım. Bunun için de sanırım Tarım Bakanlığında topyekün bir reforma gitmek lazım ki çiftçinin girdi maliyetlerini düşürebilelim. Tarım Kredi Kooperatifleri çok büyük miktarlarda yem de pazarlıyor. Yem girdi fiyatlarını dahi regüle edebilecek bir güçtedir. Ama maalesef piyasanın üstünde girdileri çiftçilere satıyor. Bu organizasyonu tekrar gözden geçirip, değiştirmek gerekiyor." - ADANA