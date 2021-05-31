Doğru süt tüketimine dikkat!

Çakmak Erdem Hastahanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Nemutlu, doğru süt tüketimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Süt, insanların her yaşta tüketmesi gereken, besin değeri oldukça yüksek gıdaların başında geliyor. Ancak olmazsa olmaz bir gıda olan sütün hem güvenli hem de besleyici değerini kaybetmeden tüketilebilmesi için bazı kriterlere de dikkat edilmesi gerekiyor. "Çiğ süt mü, pastörize süt mü?" Süt tüketimi ile ilgili en çok akla gelen sorulardandır. Peki, hangisi daha sağlıklı? Dyt. Yeşim Nemutlu bu soruyu şöyle cevaplandırıyor: "Süt tüketimi ile ilk önerdiğimiz şey tercihin pastörize sütten yana olmasıdır. Çünkü çiğ sütlerde escherichia coli (koli basili), brusella ve salmonella gibi büyük patojenler var ve bu büyük patojenlerin en büyük risklerinden biri ölüme sebep olabilmeleridir. Çiğ süt ne kadar kaynatılırsa kaynatılsın asla 100 derecenin üzerine çıkamaz. Bu nedenle de bu tarz ölümcül sporlar ve bakterilerin tamamen yok edilmesi mümkün olmuyor. Çiğ süt, kaynatılmaya başladığı andan itibaren vitaminler bakımından kayıplara uğruyor. Ortalama 15 dk kaynatılan sütte B1 vitaminin %60'ı kaybedilmektedir.İlla ki çiğ süt alınacaksa mutlaka sağlıklı hayvanlardan, güvenilir ortamlarda elde edilmelidir."

PASTÖRİZE SÜTTE ZARARLI BAKTERİLER YOK

Sütün 12 ila 40 saniye arasında hızla 85 dereceye çıkartılıp, tekrar soğutulmasıyla işlem görmüş haline pastörize süt denmektedir. Pastörizasyon işlemi sayesinde zararlı mikroorganizmaların yok edildiğini söyleyen Dyt. Nemutlu, sözlerine şöyle devam etti: "Pastörize günlük sütleri hemen buzdolabını koymalı ve kapağını açtıktan sonra bir iki gün içerisinde hızla tüketmek lazım. Daha çok çocukların tükettiği kakaolu ve çilekli sütlerin içerisinde süt tozu bulunmakta, bu sebeple tüketimini fazla önermiyoruz.Kendi hazırladığımız muzlu, çilekli ve kakaolu sütler çok daha sağıklı bir seçim olacaktır."

Kaynak: Bültenler