Medicana Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Uzman Diyetisyen Hüban Gönülol, Ramazan Bayramı'nda dengeli beslenme konusunda bilgi vererek, "Doğru porsiyonda tatlı tüketmek sağlıklı beslenme rutininizi bozmayacaktır." ifadesini kullandı.

Gönülol, yaptığı açıklamada, ramazan ayının bitmesine günler kala, bayram beslenmesi ve özel günlerde beslenme konusunda bilgi sahibi olmanın bayramı tadında yaşamak için oldukça önem olduğunu vurguladı.

Bayramlarda seyahat veya ev ziyaretleri gibi kendi mutfaklarının dışına çıkan insanlar için sağlıklı beslenmeye dikkat etmenin zorlu olduğunu ianlatan Gönülol, "Ancak kontrolü bırakmadığınız sürece bu özel zamanları sosyal çevrenizden uzak kalmadan ve stres yaşamadan geçirmek mümkündür. Önemli olan neyi, ne kadar, nasıl ve ne zaman tükettiğinizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayı boyunca insanların en çok kahvaltı öğününü özlediğine işaret eden Gönülol, şöyle devam etti:

"Günün ilk öğünü olacağı için kahvaltının içeriğini planlayarak aslında gün içerisinde yapacağınız tercihler için dengeleme yapmanız mümkün olacaktır. Kahvaltının saatinin geç olması sağlıklı beslenme düzeninizi bozduğunuz anlamına gelmez ancak ilerleyen öğünlerin sayısını ve saatini bu durumla birlikte değiştirmeniz gerektiğini gösterir. Sofranızda peynir, bol salatalık, domates gibi söğüş sebzeler, haşlanmış yumurta veya az yağlı bol sebzeli bir omlet ya da menemene yer verebilirsiniz. Kahvaltıda tercih edeceğiniz tahıllı ekmek gün içerisinde tokluk hissinizi artıracaktır."

Gönülol, bayram süresince insanların gittikleri her ziyarette yemek yememeleri gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak bu, hiç baklava ya da tatlı tüketmemeniz gerektiği anlamına gelmemelidir. Gerçekten canınızın istediği ve sevdiğiniz tatlıdan sevdiklerinizle birlikte doğru porsiyonda tüketmek sağlıklı beslenme rutininizi bozmayacaktır. Doğru porsiyonda tatlı tüketimini sınırlayabilmenin sırrı ise açlık seviyenizle ilgilidir. 'Gideceğim ziyaretlerde zaten yiyeceğim bu yüzden evde yemek yememeliyim' algısı en çok yapılan hatadır. İkramlıklar çoğunlukla basit şeker ve yağ içeriği yüksek besinlerdir. Kendi öğününüz ise tokluk süresini uzatan ve yağ içeriği dengeli besilerden oluşmalıdır. Öğünüz ve ikramlıklar denk içerikli olmadığından birbiri yerine tüketmeniz doğru bir karar olmayacaktır."

Kaynak: AA