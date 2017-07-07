Doğru Klima Kullanımı Yöntemleri

Yaz aylarında serinlemek için kullandığımız klimalar, hayatımızın olmazsa olmazları arasında. Yaşam alanlarımızda, hem serinlemek hem ısınmak için yaz/kış klima kullanabiliyoruz. Peki, klimaları sağlığımızı olumsuz yönde etkilemeyecek bir şekilde doğru kullanıyor muyuz? Yanlış klima kullanımı, sağlığımızı bozabileceği gibi cebimizi yakan faturalara da yol açabiliyor.



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Akıllı oda termostatı Cosa'nın Kurucu Ortağı Dr. Emre Erkin, klimayı doğru ve sağlıklı kullanmanın püf noktalarını anlattı:



Özellikle yaz aylarında klimasız bir hayat oldukça zor. Daha konforlu yaşamamıza olanak tanıyan klimalar, yanlış kullanıldıklarında sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bunların başında baş ağrısı, kas-iskelet sisteminde tutulmalar ve üst solunum yolu enfeksiyonları geliyor. Doğru kullanım ile hem bu sağlık problemlerinin önüne geçilebilir hem de enerji tasarrufu sağlanabilir.



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Doğru klima kullanımı için dikkat edilmesi gerekenler şunlar:



Klimanın bakımı ve temizliği oldukça önemli





En önem vermemiz gereken konuların başında klimaların bakım ve temizliği geliyor. Klimaların bakım ve temizliğinin düzenli olarak yılda en az bir defa yapılması çok önemli. Klima kullanımı yaz aylarında artış gösterdiğinden, bakımların özellikle yaz başlamadan yapılmasını öneriyoruz. Genel olarak klima hastalıkları özellikle klima filtrelerinin içerisine yerleşen bir takım toz, kir ve mikroplardan kaynaklanıyor. Başta üst solunum yolu enfeksiyonları, zatürre ve astım gibi alerjik reaksiyonları artıran bir etki gösterebiliyor. Aynı zamanda klima filtrelerinin içindeki tozlar, klimanın verimli çalışmak için daha fazla enerji tüketmek zorunda kalmasına yol açıyor. Bakımları düzenli yaptırmadığınız taktirde fazladan elektrik faturası ödemek durumunda kalabilirsiniz.



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Serinlemek için klimaları olabildiğince düşük ayarda tutmaya çalışıyoruz, odanın çok soğuduğunu hissettiğimizde ise klimayı kapatıyoruz. Bu çok sık yapılan yanlışlardan birine örnek. Klimalarınızı genel olarak ideal oda sıcaklığına yakın bir ayarda kullanmalısınız. Uluslararası standartlara göre insan vücudu için tanımlanan konfor sıcaklığı, iklim bölgesinden kullanım alışkanlıklarına kadar birçok parametreye göre değişmekle birlikte ülkemiz koşulları için kışın 22-24 yazın 24-26 dereceler arasında olduğu söylenebilir. Bunun altındaki her bir derecelik fark kabaca %5 daha fazla enerji tüketilmesine sebep olacaktır.



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Klimaların kurutucu etkisinden dolayı sağlık uzmanları klima altında çalışan kişilerin sıvıyı fazla tüketmesini öneriyor. Bunun yanı sıra gece klima kullanımına dikkat edilmesi çok önemli. Gece odamızda düşük ayarda klima açık yattığınız zaman burnunuz tıkanmış bir şekilde uyanmanız olası. Bu gibi sebeplerden dolayı özellikle uyurken klimaların nem alma modunda çalıştırılmasını öneriyoruz. Bu aynı zamanda daha az enerji tüketerek elektrik faturalarında tasarruf da sağlayabiliyor.



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Tasarruflu klima kullanmak isteyenlere, zamanlayıcı özelliği olan klima kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Öte yandan gelişen yeni teknolojiler ile klimalarımızı akıllandırmak ve program yapmak yerine cep telefonlarımızdan dilediğimiz yerden ve dilediğimiz zaman yönetebilmek mümkün. Klima kumandasını cep telefonuna taşıyan teknolojilerin yanı sıra direk evinizin sıcaklığını ölçerek evinizin ısıl dinamiklerini öğrenen ve sizin yaşam alışkanlıklarınızı anlayarak klimanızı en verimli olacak şekilde işleten akıllı oda termostatları da var. Bu tip teknolojiler ile dışarıdayken, uyurken, evde veya ofisteyken önceden ayarladığınız konfor koşullarına minimum enerji tüketerek sahip olabilirsiniz. Böylelikle siz evde/ofiste yokken klimanız gereksiz yere çalışmaz, evdeyken ve uykudayken ihtiyacınız kadar çalışır ve evde/ofiste yokken açık unutulan ve sürekli minimum sıcaklıkta çalıştırılan bir klimaya göre %40'lara varan tasarruf sağlayabilirsiniz.



Türkiye'nin ilk ve tek yerli akıllı oda termostatı Cosa'nın akıllı teknolojileri sayesinde klima ve de kombilerinizi cepten yöneterek daha sağlıklı ve konforlu ortamda yaşayabilir, bunu yaparken de gereksiz tüketilen enerjinin önüne geçerek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.



