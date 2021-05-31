Doğru'dan TBB Başkanı Şahin'e tebrik
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Doğru'dan TBB Başkanı Şahin'e tebrik

Doğru'dan TBB Başkanı Şahin'e tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, TBB 2021 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında tekrar TBB Başkanlığına seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tebrik mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, TBB 2021 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında tekrar TBB Başkanlığına seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e tebrik mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı kutlama mesajında, "Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısındayız. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı TBB görevine yeniden seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Doğru'dan TBB Başkanı Şahin'e tebrik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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