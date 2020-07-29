Doğru'dan Kurban Bayramı mesajı
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Doğru'dan Kurban Bayramı mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Doğru'dan Kurban Bayramı mesajı
29.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:42

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Aziz Arabanlı hemşehrilerim, insanları birbirine yakınlaştıran, sevgi ve dostluk bağlarını güçlendiren bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, toplumsal barışı güçlendiren, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü daha da pekiştiren, kucaklaşmaların artmasına vesile olan müstesna günlerdir. Bayramlar, sosyal dayanışmayı ve halkımızın yardımlaşma duygularını da perçinlemektedir. Bireyleri birbirine yakınlaştıran, sıkıntılarından uzaklaştırıp hayatlarına umut ve sevgi aşılayan bayramlar, günlük yaşam içerisinde yeteri kadar hayatımıza yansıtamadığımız paylaşma, ziyaret etme, gönül alma gibi duyguları doyasıya yaşamamız için de önemli bir fırsattır. Bu noktada hayırda önde giden değerli Araban halkının bu Kurban Bayramı'nı da en iyi şekilde değerlendireceğinden, ihtiyaç sahipleri ile buluşup, onların sorunlarını paylaşacağından hiç şüphem yoktur. Yine aynı şekilde ilçemizdeki gazi ve şehit yakınlarımızın da hemşehrilerimizce yalnız bırakılmayacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve şehit yakınlarımıza esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Doğru, vatandaşların bayram ziyaretlerinde korona virüs salgınına ve trafik kurallarına dikkat etmeleri çağrısında da bulunarak, "Kıymetli Arabanlı hemşehrilerim, Araban Belediye Başkanı olarak Kurban Bayramı'nda aile ziyareti ya da tatil amacıyla il dışına çıkacak vatandaşlarımızı da yeni tip Kovid-19 korona virüs salgınına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarmak istiyorum. Zira hepimizin bildiği üzere bayramlarda artan tatil süresinin de etkisiyle şehir içi ve şehirler arası yollarda büyük bir trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Küçük bir dikkatsizliğin aile ve toplum hayatımızda yaşattığı yıkımı geçmiş yıllarda maalesef hepimiz gördük. Bayram sevincini acıya dönüştürmemek adına herkesi bir kez daha trafik kurallarına uymaya, daha dikkatli davranmaya ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağırıyorum. Toplumun her kesiminin birbiriyle kucaklaşacağı, bayram sevincini paylaşacağı bu Kurban Bayramı'nın, vatandaşlarımızın sağduyulu yaklaşımları ve kamu görevlilerimizin titiz çalışmalarıyla ilçemizde huzur içerisinde geçeceğine dair inancımı yineliyor, ilçemizde, ülkemizde ve dünyanın tüm ülkelerinde yaşayan 7'den 77'ye tüm Arabanlı hemşehrilerimin, kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ilçemize, ülkemize, milletimize ve İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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