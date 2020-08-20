Doğru'dan Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı Mesajı
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Doğru'dan Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı Mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Hicri Yılbaşı, Aşure Günü, Muharrem ayı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Doğru'dan Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı Mesajı
20.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:04

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Hicri Yılbaşı, Aşure Günü, Muharrem ayı münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Hasan Doğru, yayımladığı mesajda, 20 Ağustos Perşembe günü başlayacak olan Muharrem Ayı'nın İslam tarihindeki önemine değindi.

Mesajında, tüm Müslümanların Hicri Yılbaşını tebrik ettiğini ve yeni yılın tüm İslam alemi ve insanlık için barış huzur getirmesini temenni eden Başkan Doğru, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının son bulmasını ve her çeşit hayra vesile olmasını kaydetti.

Hicri yılbaşının önemine vurgu yapan Başkan Doğru, "Bilindiği gibi Hicri Takvim, Peygamber Efendimiz (s.a.v) in Mekke'den Medine'ye göç etme olayını tarih başlangıcı ve bu hadisenin vuku bulduğu yılın Muharrem ayının birinci gününü Hicri Yılbaşı kabul eder. Miladi Takvim ise, Hz.İsa (a.s)'ın doğum tarihini başlangıç alır. Bu gün mübarek aylardan olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. "Hicret" genel anlamda dini sebeplerle bir yerden başka bir yere göçme anlamında kullanılan bir kelimedir. Özelde ise, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ve Mekkeli Müslümanların Medine'ye göç etmelerini ifade eder. Dünya tarihinde çok mühim olan bu hicret hadisesi, daha peygamber döneminde fiilen takvim ve tarih başlangıcı sayıldı. Hz. Ömer zamanında yapılan müzakereler neticesinde Hz. Ali'nin teklifiyle resmen hicri takvimin başlangıcı kabul edildi. Ülkemizde resmi takvim olarak Miladi takvim kullanılmakla beraber, dini ay, gün, gece ve zamanlı ibadetler için Hicri takvim kullanılmaktadır. Bu vesile ile tüm Arabanlı hemşehrilerimin Hicri yılını tebrik eder Muharrem Ayının birlik beraberliğimizi pekiştirmesini ve Covit-19 korona virüs salgınının ülkemizde ve tüm dünyada biran önce son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim" ifadesine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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