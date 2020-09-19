Doğru'dan Gaziler Günü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğru'dan Gaziler Günü mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Doğru'dan Gaziler Günü mesajı
19.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:03

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yüce Türk Milleti, var olduğu günden bu yana, vatanını ve milletini sevmeyi, bağımsız yaşamayı ve bağımsızlığını kanı pahasına korumayı ilke edinmiş bir millet olduğunu hatırlatan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Ülkemizin her karış toprağında kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Bu cennet vatan, canı ve kanı pahasına mücadeleler veren şehitlerimiz ve gazilerimizin bize en kutsal emanetidir. Bu emanet için şehitlerimizi minnet ve rahmetle, Gazilerimizi saygıyla anarken, bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de sonsuza dek korumalı ve yaşatmalıyız. Türk Milleti vatan uğrunda şehit ve gazi olmayı her zaman onur saymış, vatan uğrunda savaşmaktan kaçınmamıştır. Türk Milleti'nin, kazanılması imkansız savaşlardan başarıyla çıkmasını ve Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan da işte bu ruhtur. Cumhuriyetimizin ve özgürlüğümüzün simgesi şehitlerimiz ve gazilerimizin gönüllerimizdeki yeri her zaman çok özel olacaktır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yurt savunması için verdikleri büyük mücadele, dünya tarihinde ulusça övünç duyduğumuz kahramanlık ve vatanseverlik destanı olarak yer almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Adnan Menderes Fahrettin Koca Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tisserand Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand
Daha Fazla Milli Bursa Çocuk Akdeniz
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğru'dan Gaziler Günü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 13:04:46. #1.15#
title