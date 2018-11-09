Doğru Ankastre Kullanımı İçin Önemli İpuçları

Yemek pişirirken mutfağınızdaki ankastre ürünlerden daha fazla verim almak, daha az enerji tüketmek ve ömürlerini uzatmak istiyorsanız bunları bilmenizde fayda var. Dünyada davlumbaz üretiminde ilk 10, Avrupa'da ise ilk 5 arasında yer alan Silverline'nin Marka Direktörü Dilek Kosova tüketiciye ankastre ocak, fırın ve davlumbazı doğru ve verimli kullanımın ipuçlarını veriyor.

Davlumbaz çalışırken pencere açmayın

Mutfaktaki buharı en etkili biçimde gidermek için davlumbaz pişirme işlemine başladığında açılmalı ve pişirme sonlandıktan birkaç dakika sonra kapatılmalı. Pişirme sonrası mutfağınızda kalan artık kokuları yok etmek için 15 dakikalık otomatik çalışma sistemini kullanabilirsiniz. Ürün belirlenen süre sonunda otomatik olarak kapanacağı için tekrar mutfağa gitmenize gerek kalmaz.

En yüksek performans için pişirme sırasında filtre cam kapağı açık bırakılmamalı. Bu sayede enerji tüketimini optimize eder, gürültüyü azaltır ve hava çekişini daha etkin bir hale getirirsiniz.

Davlumbazınız çalışırken mutfakta bir pencere açılmamalı. Açılan pencere alçak basıncı yok ederek davlumbazın çalışma performansını olumsuz etkileyecektir.

En iyi sonucu almak için ocakla aynı genişlikte bir davlumbaz alınmalı

Çekiş kapasitesinin düşmemesi için yağları tutan alüminyum filtrenin 3 haftada bir mutlaka temizlenmeli.

Enerji tasarrufu ve en yüksek performans için pişirme yoğunluğuna uygun fan kademesi seçilmeli

Çekiş kapasitesinin düşmemesi ve daha düşük ses seviyesi için baca montajı mümkün olduğunca kısa ve bacada az eğim olacak şekilde yapılmalı. Eğer hava akışı karbon filtre ile sağlanıyorsa, karbon filtre kullanım sıklığına göre yılda 1 veya 2 defa yenisi ile değiştirilmeli. Aksi halde filtreden geçen kokular temizlenmez.

Fırın kullanırken yemek içeriğine uygun doğru pişirme fonksiyonunu kullanın

Yemeklerin hazırlanması için çeşitli fonksiyonlar mevcuttur. Alt ısıtma; alttan pişirilmesi gereken yemekler, yemek ısıtmak ve kavanozları sterilize etmek için kullanılır. Üst ısıtma; önceden pişirilmiş yemeklerin ısıtılması, donmuş yiyeceklerin çözülmesi için kullanılabilir. Alt/Üst ısıtma; klasik pişirme fonksiyonudur, ısı hem alt hem üst ısıtıcıdan gelir. Börek, poğaça gibi hamur işi yiyeceklerin pişirilmesi için tavsiye edilir. Ayrıca fanlı alt rezistans, turbo rezistans, fanlı pişirme, buz çözme, gril fonksiyonları bulunur. İdeal sonuç için yemek içeriğine en uygun pişirme fonksiyonu seçilmeli.

Pişirmeye başlamadan önce belirli bir sıcaklığa gelene kadar boş olarak çalıştırıp ön ısıtma yapılmalı. Bu süre yaklaşık 15-20 dakikadır. Ön ısıtma ile daha iyi pişirme verimi sağlanır.

Yiyecekler pişerken fırın kapağını sık sık açmak her seferinde soğuk havanın fırın içerisine girmesine, dolayısıyla da enerji kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle pişirme esnasında fırın kapağını mümkün olduğu kadar az açılmalı. Birçok yemek için rezistanslı turbo fan fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon sayesinde ısı yemeğin üzerine homojen şekilde yayılır. Ayrıca bu fonksiyon ile birkaç tepsi yemeği aynı anda pişirilebilir. Pişirme sonlandırıldığında fırın içerisinde ki ısı bir müddet daha kalacak ve fırın yavaş yavaş soğuyacaktır. Bu ısı diğer yemekleri sıcak tutmak için kullanılabilir. Pişirme sonlanmadan 5 dakika önce fırın sıcaklık derecesi mümkün olan en düşük seviyeye düşürülebilir. Bu sayede fırın içerisinde kalan sıcaklık ile yemeğin pişmesi tamamlamış ve enerji tasarrufu yapılmış olur.

Ocak kullanırken soğuk sıvıları camdan uzak tutun.

Üründen yüksek verim elde edebilmek için tencere tabanı büyüklüğüne uygun yanıcı göz tercih edilmeli ve kaplar bekin üzerine ortalanmalı. Orta ve küçük çaplı yanıcılar düğmelere yakın, büyük çaplı yanıcılar ise düğmelere en uzak bölüme konumlandırılmıştır. Düğmelerin hasar görmemesi için büyük kaplar düğmeye yakın gözlerde kullanılmamalı. Yüzey sıcakken soğuk sıvılar cam yüzeye ya da yanıcı gözler üzerine dökülmemelidir. Termal şok nedeniyle cam çatlayabilir.Ürünün deforme olmaması için pişirme kapları ızgaralara çarpmaktan ve sürtmekten kaçınılmalı.Cam yüzey ocaklar 300 C sıcaklığa dayanabilen 6 ila 8 mm cam kalınlığına sahip ve temperleme teknolojisiyle üretilmiştir. Üründe ısıyı alt yüzeye aşırı yansıtan közleme tavası gibi kaplar kullanılmamalıdır. Enerji tasarrufu için tencere altı düz tercih edilmeli ve kapağı kapalı şekilde kullanılmalı.