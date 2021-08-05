DÖGM Yabancı Dil Portalı açıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde 9, ortaokullarda ise yoğunlaştırılmış olarak 2 farklı dilde yabancı dil eğitimi, koordinatörlük sistemi ile veriliyor.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde 9, ortaokullarda ise yoğunlaştırılmış olarak 2 farklı dilde yabancı dil eğitimi, koordinatörlük sistemi ile veriliyor.

Okullardaki yabancı dil eğitimi destekleyici nitelikte hem lise hem de ortaokul gruplarına yönelik yabancı dil portalında; eğitim verilen yabancı dil alanlarına ait dokümanlar, videolar, projelere yönelik sunumlar ve birçok materyal öğretmen ver öğrencilerin erişimine açıldı.

Ayrıca uygulama usul ve esaslarının bulunduğu portaldan okullardaki yabancı dil eğitim programlarına ulaşılabilir, güncel etkinlik ve duyurular hakkında bilgi edinilebilir.

dogm. meb. gov. tr adresi üzerinden "Bağlantı" sekmesinden de ulaşılabilen yabancı dil portalına erişmek için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre