Döğer'de yeni tip koronavirüs vaka sayıları artınca sıkı tedbirler alınmaya başladı
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Döğer'de yeni tip koronavirüs vaka sayıları artınca sıkı tedbirler alınmaya başladı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yeni tip koronavirüs (Covid - 19) vaka sayısının artmasından sonra ilçede sıkı tedbirler alınmaya başladığı bildirildi.

Döğer'de yeni tip koronavirüs vaka sayıları artınca sıkı tedbirler alınmaya başladı
07.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:03

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yeni tip koronavirüs (Covid - 19) vaka sayısının artmasından sonra ilçede sıkı tedbirler alınmaya başladığı bildirildi.İhsaniye Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İhsaniye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile, Döğer beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı vaka sayılarında artış olduğu gözlendiği ve ek tedbirler alınmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda sadece Döğer beldesinde uygulanmak üzere bugün itibarıyla beldede bulunan kahvehanelerin, kıraathanelerin, çay bahçelerinin, kafeteryaların ve köy odalarının faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verildiği ifa edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Döğer beldesinden kalkan veya beldeye gelen toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin çalışma amaçlı veya görev icabı sürekli geliş gidiş yapan kişilerin servisleri hariç geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verildi. Beldede bulunan camilerde, öğlen ve ikindi namazlarının cami içerisinde veya bahçesinde kılınmasının geçici bir süreliğine ertelenmesine, beldede pazartesi günleri kurulan halk pazarının geçici bir süreliğine kurulmamasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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