Döğer beldesinde Korona sınırlandırması sona erdi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı yaklaşık 5 bin 500 nüfuslu Döğer beldesinde bir ayı aşkın süredir Korona virüs (Kovit-19) nedeniyle devam eden sınırlandırma dün gece itibari ile sona erdi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı yaklaşık 5 bin 500 nüfuslu Döğer beldesinde bir ayı aşkın süredir Korona virüs (Kovit-19) nedeniyle devam eden sınırlandırma dün gece itibari ile sona erdi.

Beldede Korona vakalarında yaşanan artış üzerine İhsaniye Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından geçtiğimiz 6 Haziran da sınırlandırma kararı alımıştı. Beldeye o günden bu yanan araç giriş çıkışları kontrollü bir şekilde yapılırken, zorunlu olmadıkça sokağa çıkma, piknik yapma, park ve bahçelerde oturmak, yürümek yasaklanmıştı.

İhsaniye Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sınırlandırmanın dün gece itibari ile sona erdiği belirtilerek, "Beldede bulunan pozitif vaka ya da vaka temaslısı olup ev izolasyonunda olan vatandaşların izolasyon kurallarına uyumlarının kolluk, sağlık ve zabıta ekiplerince takip ve kontrol edilecek. Döğer Beldesinde yaşayan tüm vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına tam uyum gösterecek. Beldede bulunan camilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla ibadete açılacak" ifadelerine yer verildi.

İlçeye ziyaret amaçlı dışarıdan gelip 1 günden fazla kalacak olanlar dikkat!

İlçedeki bir çok işletmeninde bugünden itibaren faaliyetlerine devam edeceğinin kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce faaliyeti durdurulan lokanta, restoran pide fırını vb. işletmelerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla tekrar faaliyete geçecek. İkamet adresi Döğer'de olmayan, belde dışında ikamet edip Beldeye ticari, turistik amaçlı ziyaretler dışında gelen ve burada 1 günden fazla kalacak olan vatandaşların 14 gün süreyle ev izolasyonuna tabi tutulacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kurallara uymayan kişi ve işletmelere yönelik cezai yaptırımlarda da bulunulacağı aktarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA