Dogecoin kuru! Dogecoin kaç TL? Dogecoin kaç dolar? 1 TL kaç Dogecoin?

Sosyal medyada trend haline gelen ve hakkında yüzbinlerce paylaşım yapılan Dogecoin hakkında detaylar merak ediliyor. Dogecin kaç dolar, Dogecoin kaç TL soruları merak edilirken Dogecoin kuru ne kadar araştırıldı.

Dijital para dünyasında adından sıkça söz ettirmeye başlayan Dogecoin,ani yükseliş gösteren grafiği ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti. Peki, Dogecoin kuru! Dogecoin kaç TL? Dogecoin kaç dolar?

DOGECOİN KURU NE KADAR?

29 Ocak 2021 12.45 itibariyle 1 Dogecoin 0.3348 TL'dir

1 DOGE = 0,34 TL

1 Dogecoin = 0,05 Dolar

DOGECOIN NEDİR?

Dogecoin, Portland, Oregon'dan yazılımcı Billy Markus tarafından oluşturulmuştur. Amacı, Bitcoin'den daha geniş bir kitleye ulaşabilecek bir "eğlenceli" kripto para birimi yaratmaktı.

Aralık 2013'te tanıtımı yapılan Dogecoin, dünya çapında popüler Litecoin türevinde olan kripto para birimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar yaklaşık 65 milyar Dogecoin üretilmiştir