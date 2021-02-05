Dogecoin kaç TL? Dogecoin nedir, neden yükseliyor? Dogecoin yorum ve grafiği

Twitter'i bıraktığını açıklayan Elon Musk, geri döndü! Fakat bu sefer dogecoin ile!! Elon Musk'ın yaptığı paylaşım Dogecoin'in yüzde 79 yükselmesini sağladı. Peki, Dogecoin kaç TL? Dogecoin nedir, neden yükseliyor? Dogecoin nereden, nasıl alınır? Dogecoin yorum ve grafiği

Dogecoin, anında, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi oluşturmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilen bir kripto para birimidir.

DOGECOİN KAÇ TL?

1 Dogecoin (DOGE) = ₺0,38 Türk Lirası değerindedir.

DOGECOİN NEREDEN ALINIR?



Dogecoin satın almak için yerli kripto parami birimi borsalarında yer almanız gerekmektedir. Paribi ve Koinim gibi yerli kripto para birimi borsalarında hesap oluşturup kişişel bilgilerinizi onayladıktan sonra yatırım işlemlerini yapmaya başlayabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale veya Papara ile para yatırıp hesabınızdaki para ile Dogecoin alabilirsiniz

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin, Portland, Oregon'dan IBM yazılım mühendisi Billy Markus ve Bitcoin'den daha geniş bir demografiye ulaşabilecek bir dijital para birimi oluşturmak için yola çıkan Adobe yazılım mühendisi Jackson Palmer tarafından ortaklaşa kuruldu. Ayrıca diğer kripto paraların tartışmalı geçmişinden uzaklaşmak öncelikli hedefleri oldu. Dogecoin resmi olarak 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk 30 gün içinde Dogecoin.com sitesinde bir milyondan fazla ziyaretçi trafiğini geçti.

Ocak 2014'te Dogecoin'in işlem hacmi, Bitcoin ve diğer tüm kripto para birimlerinin toplamını kısa bir süre içinde geride bıraktı ancak piyasa değeri Bitcoin'in büyük ölçüde gerisinde kaldı. Başlangıçta Dogecoin, her bir blok madenciliği için alınan rastgele bir ödül içeriyordu ancak Mart 2014'te bu davranış daha sonra statik bir blok ödülüne çevirildi.

2017'den 2018'in başına kadar olan kripto para zirve savaşı sırasında Dogecoin, 7 Ocak 2018'de 0,017 dolar zirvesine ulaştı ve toplam piyasa kapitalizasyonunu 2 milyar USD'ye yaklaştırdı.

Temmuz 2020'de Dogecoin fiyatını 1 dolara çıkarmayı amaçlayan bir TikTok trendinin ardından yükseldi.

DOGECOİN NEDEN YÜKSELİYOR?



Tesl ve SpaceX CEO'su Elon Musk geçen hafta olduğu gibi yine Twitter üzerinden Dogecoin paylaşımı yaparak kripto paranın sadece 1 saatte yüzde 40 yükselmesine yol açtı. Musk Dogecoin'in halkın kripto parası olduğunu ifade etti.

Bu paylaşımlarla Dogecoin'in günlük yükselişi yüzde 75'i aştı. Dogecoin son 1 ayda önce Reddit kullanıcılarının organize bir şekilde yaptığı alımlarla, ardından Elon Musk'ın verdiği desteklerle yükselişe geçmiş durumda. Ancak yatırımcıların bugünkü gibi olağanüstü fiyat hareketlerinde çok dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin geçen haftasonu Dogecoin fiyatı birkaç saat içinde yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.

DOGECOİN GRAFİĞİ



y5 Şubat Dogecoin Grafiği

DOGECOIN CÜZDANI NEDİR?

Dogecoin cüzdanı, varlıklarınıza mevcut en yüksek güvenlik düzeyini sağlayacak dijital olarak barındırılan bir depolamadır. Hesabınızı kilitleyebileceğiniz ve şifrenizi alabileceğiniz için, telefonunuzu kaybetseniz bile DOGE cihazınız güvende olacaktır. Güvenliği pin kodu ile sağlanmaktadır.

Dogecoin'in dijital cihazlarınıza indirebileceğiniz en çok tavsiye edilen iki adet kripto para cüzdanı bulunur. Bunlar Dogecoin Core ve MultiDoge'dur.

ELON MUSK'IN DOGECOİN PAYLAŞIMI

Elon Musk "ur welcome" başlığıyla bir bir foto montaj paylaştı. Elon Musk, fotomontajda Aslan Kral çizgi filminin epik bir sahnesi olan maymunun aslanı havaya kaldırdığı sahneyi kendisine uyarladı. Dogecoin simgesi Shiba Inu köpeğini havaya kaldırdığı bir fotomontajı paylaşan Elon Musk, Dogecoin'in yüzde 79 yükselmesini sağladı.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA ELON MUSK YORUMU

Musk ayrıca son günlerde yüzde 40 dolayında yükselen kripto para birimi Dogecoin'deki gelişmeleri yorumladı ve bu gelişmeleri "açıkça kripto para birimleriyle dalga geçmek için bir şaka olarak yapıldı" diye nitelendirdi.

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