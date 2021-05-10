Dogecoin: Elon Musk, SpaceX'in kripto para ile yapılan ödemeleri kabul edeceğini açıkladı
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Dogecoin: Elon Musk, SpaceX'in kripto para ile yapılan ödemeleri kabul edeceğini açıkladı

Dogecoin: Elon Musk, SpaceX'in kripto para ile yapılan ödemeleri kabul edeceğini açıkladı
BBC - Haberler | Dünya

İş insanı Elon Musk, roket şirketi SpaceX'in bundan sonra dogecoin adındaki kripto para birimiyle ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.

Ünlü iş insanı Elon Musk, uzay şirketi SpaceX'in bundan sonra kripto para birimi dogecoin ile yapılan ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.

Elon Musk, Pazar günü attığı tweetinde SpaceX'in Doge-1 adındaki bir uyduyu 2022'de Ay'a göndereceğini açıkladı.

Musk, projenin finansmanının dogecoin ile yapılacağını söyledi.

İş insanı, dogecoinin uzaydaki ilk kripto para birimi olacağını belirtti.

SpaceX Ticari Satış Müdür Yardımcısı Tom Ochiner de Doge-1 uydusunun Ay'a gönderilmesinin, "kripto paranın Dünya'nın yörüngesinin ötesine geçmesini sağlayacağını ve gezegenler arası ticaretin önünü açacağını" duyurdu.

Musk Cumartesi gecesi ise ABD'nin en ünlü şov programlarından Saturday Night Live'ı sunmuş, bu programda Dogecoin için "alavere dalavere" ifadesini kullanmış, kripto para birimi yüzde 35 değer kaybetmişti.

Sosyal medyada yapılan bir şakayla ortaya çıkan dogecoin daha önce ise Musk'ın Twitter'dan verdiği destek ile geçen aylarda çok büyük bir yükseliş kaydetmişti.

Kripto paraların ticari değerini ölçen CoinGecko.com internet sitesine göre dogecoin geçen ay yüzde 800'den fazla değer kazandı, piyasa değeri 70 milyar doları aştı.

Şubat ayında Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla da 1,5 milyar dolar değerinde bitcoin satın almıştı.

Şirketin bitcoin ile yapılacak ödemeleri de kabul edeceği belirtilmişti.

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