Dogecoin (DOGE) yorum: Elon Musk'tan Dogecoin (DOGE) Mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dogecoin (DOGE) yorum: Elon Musk'tan Dogecoin (DOGE) Mesajı

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Dogecoin (DOGE) yorum: Elon Musk'tan Dogecoin (DOGE) Mesajı

Dogecoin (DOGE) yorum: Tesla ve SpaceX patronu Elon Musk: 'SpaceX, tüm günlerin 1 Nisan Şaka Günü'nde gerçek aya gerçek bir Dogecoin koyacak'.

Aslında, başlangıçta şaka olarak yaratılan bir kripto para birimi, şimdi 6,7 milyar dolar değerinde. Dijital jeton, kurucuları tarafından, çevrimiçi topluluk oluşturmaktan başka hiçbir öz değeri olmayacak şekilde yaratıldı.

Dünyanın ne zengin adamlarından Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün de kripto para paylaşımı yaptı. Musk, kripto para topluluğunda Dogecoin hakkındaki tweet'leriyle öne çıkmaya başlamıştı.

Musk, bugün attığı tweet'te SpaceX'in Dogecoin'i aya uçuracağını söyledi. Musk, şu ifadeleri kullandı:

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon

Musk sadece 15 dakika önce tweet attı: " SpaceX, gerçek aya gerçek bir Dogecoin koyacak ", ancak bugün 1 Nisan Şakası Günü, bu yüzden şaka yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Ama bu Elon Musk ... Muhtemelen "gerçek aya gerçek bir Dogecoin" koyacaktı, bu yüzden beklemek ve ne yaptığını görmek zorundayız sanırım.

Dogecoin'in fiyatı, dakikalar içinde% 16'lık bir değişimle yazım sırasında 0,054 dolardan 0,06 doların üzerine çıktı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Ramazan Eles
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan İhsan Yavuz Ali İhsan Su Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Esra Erol Cem Yılmaz Bahar Candan
Spor Can Bartu Caner Erkin Ersun Yanal İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dogecoin (DOGE) yorum: Elon Musk'tan Dogecoin (DOGE) Mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:34:59. #1.15#
title