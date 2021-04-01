Dogecoin (DOGE) yorum: Elon Musk'tan Dogecoin (DOGE) Mesajı

Dogecoin (DOGE) yorum: Tesla ve SpaceX patronu Elon Musk: 'SpaceX, tüm günlerin 1 Nisan Şaka Günü'nde gerçek aya gerçek bir Dogecoin koyacak'.

Aslında, başlangıçta şaka olarak yaratılan bir kripto para birimi, şimdi 6,7 milyar dolar değerinde. Dijital jeton, kurucuları tarafından, çevrimiçi topluluk oluşturmaktan başka hiçbir öz değeri olmayacak şekilde yaratıldı.

Dünyanın ne zengin adamlarından Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, bugün de kripto para paylaşımı yaptı. Musk, kripto para topluluğunda Dogecoin hakkındaki tweet'leriyle öne çıkmaya başlamıştı.

Musk, bugün attığı tweet'te SpaceX'in Dogecoin'i aya uçuracağını söyledi. Musk, şu ifadeleri kullandı:

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon

Musk sadece 15 dakika önce tweet attı: " SpaceX, gerçek aya gerçek bir Dogecoin koyacak ", ancak bugün 1 Nisan Şakası Günü, bu yüzden şaka yapıp yapmadığını bilmiyoruz. Ama bu Elon Musk ... Muhtemelen "gerçek aya gerçek bir Dogecoin" koyacaktı, bu yüzden beklemek ve ne yaptığını görmek zorundayız sanırım.

Dogecoin'in fiyatı, dakikalar içinde% 16'lık bir değişimle yazım sırasında 0,054 dolardan 0,06 doların üzerine çıktı.