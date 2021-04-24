Doğduğun Ev Kaderini Değiştirdi
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Doğduğun Ev Kaderini Değiştirdi

Doğduğun Ev Kaderini Değiştirdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Besteci ve söz yazarı Emrah Demiralp, yeni albümü "Demleniyorum"u geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı.

Demiralp'in albümünde yer alan "Böyle Sevince" adlı şarkısı, TV8'de yayınlanan "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde kullanılınca dikkat çekti. Dizinin duygusal bir sahnesine damga vuran şarkı, dijital müzik platformlarında en çok arananlar arasına yerleşti. Şarkının gördüğü ilginin üzerine Demiralp klip çekmeye karar verdi. Klibin yakında hayranlarıyla buluşacağını ifade eden Emrah Demiralp, şarkısının dizide gördüğü ilgiden çok mutlu olduğunu, albümdeki diğer şarkılara da önümüzdeki günlerde klip çekeceğini dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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