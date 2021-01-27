Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep kimdir? Zeynep'i canlandıran Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir dizileri

Merakla takip edilen dizilerden olan Doğduğun Ev Kaderindir, oyuncu kadrosu ve konusu ile büyük ilgi topluyor. İzleyiciler Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep kimdir? Zeynep'i canlandıran Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir dizileri nelerdir? sorularının cevaplarını merak ediyor.

TV8 ekranlarında Çarşamba akşamları ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir merak konusu olmaya devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir Zeynep kimdir? Zeynep'i canlandıran Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir dizileri nelerdir?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR ZEYNEP KİMDİR?

Zeynep karakterini canlandıran isim Demet Özdemir olarak karşımıza çıkıyor.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Güzel oyuncu, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de dünyaya geldi. Anne ve baba ayrılınca, annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Demet Özdemir, Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Özdemir, ilk TV deneyimini ise 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarark edindi. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırdı. Star TV'de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine can verdi.

Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır. Star TV'de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırmıştır.

Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmış olan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde "Aysel" karakterini canlandırmıştır.

2018-2019 yıllarında Star Tv'de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide "Sanem" karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Ortadoğunun en prestijli ödül töreni Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.