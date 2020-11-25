Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve her Çarşamba izleyicileri ekrana bağlayan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 21. Bölüm fragmanı izle! Doğduğun ev kaderindir 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir'in yenibölümünde neler olacak? Doğduğun Ev Kaderindir 25 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TV8'de...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 20. BÖLÜM SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Zeynep ve Mehdi arasındaki gerilim Mehdi'nin Barış'ı evde görmesiyle tırmanır. Öfkesini kontrol etmekte zorlanan Mehdi önce Zeynep'in kalbini kırar sonra da acısını Nuh'tan çıkarır. Cemile ile olan ilişkisi nedeniyle Nuh'a da sırtını dönen Mehdi işi bile gözden çıkararak iyice yalnızlaşacaktır.

Barış ziyareti sırasındaki alçak gönüllüğü ve yardımseverliği ile ev halkının gönlünü fetheder. Zeynep artık Barış ile her şeyi konuşabileceğini anlar. Ancak Barış ve Zeynep'in günden güne güçlenen dostluğu kısa sürede Mehdi'nin kıskançlığının hedefi haline gelecektir.

Zeynep bir taraftan Nazlı ve Mehdi'ye dair soru işaretleri ve kıskançlık hissi ile mücadele ederken bir taraftan da Cemile ve Nuh'a destek olmaya çalışır. İyice bunalıma giren Müjgan tarafından da kabul görmeyen ikiliye başta Sultan ve Zeynep olmak üzere tüm ev halkı sahip çıkar. Sonunda Cemile ve Nuh için kurulan düğün birçok sürprizi de beraberinde getirir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 5 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyici karşısında olacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her hafta çarşamba akşamları TV8'de yayınlanıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Yıllardır iki taraf arasındaki dengeleri korumaya çalışırken, Zeynep gerçekte kim ve hangi ailesinin kızı olduğunu sorgulamaya devam eder. Bu, Zeynep'in cevabını bir türlü bulamadığı, yegâne sorudur.