Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!

İzleyicilerin beğenisini toplayan Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle! İşte, Doğduğun Ev Kaderindir'in merak edilenleri…

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı Doğduğun ev kaderindir dizisi ne zaman saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Boşanma sonrası Zeynep ve Mehdi kendi hayatlarına savrulurlar. Zeynep yeni evinde kendi dünyasını inşa etmeye çalışırken Mehdi de yeni işini kurma heyecanına tutunur. Ne var ki hayat onları karşı karşıya getirmeye ve yaralarını kanatmaya devam edecektir.

Barış'tan gelen güzel haber Zeynep'in umutlarını yeşertir ve Nermin'in davasında yer alabilmek için kolları sıvar. Nermin ise Barış'ın kısa sürede elde ettiği bu başarı için ona bir davette bulunur.

Mehdi'nin hayatına hızlı bir giriş yapan Nazlı işle ilgili ona destek olurken bir taraftan da Mehdi'nin çekimine girer. Boşanmanın sancılarını yaşayan Mehdi'ye doğru cesur adımlar atmaktan da çekinmeyecektir.

Cemile ve Nuh'un evlilik hazırlığındaki tatlı telaşları Müjgan'ın aralarındaki ilişkiyi öğrenmesiyle kabusa dönüşür. İki kardeş hayatlarının en büyük çatışmasına doğru ilerler. Cemile'nin yardımına koşan ise yine Zeynep olur. Ancak bu yardım Zeynep ve Mehdi'yi yeni bir krizin eşiğine getirecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

Boşanma sonrası Zeynep ve Mehdi kendi hayatlarına savrulurlar. Zeynep yeni evinde kendi dünyasını inşa etmeye çalışırken Mehdi de yeni işini kurma heyecanına tutunur. Ne var ki hayat onları karşı karşıya getirmeye ve yaralarını kanatmaya devam edecektir.

Barış'tan gelen güzel haber Zeynep'in umutlarını yeşertir ve Nermin'in davasında yer alabilmek için kolları sıvar. Nermin ise Barış'ın kısa sürede elde ettiği bu başarı için ona bir davette bulunur.

Mehdi'nin hayatına hızlı bir giriş yapan Nazlı işle ilgili ona destek olurken bir taraftan da Mehdi'nin çekimine girer. Boşanmanın sancılarını yaşayan Mehdi'ye doğru cesur adımlar atmaktan da çekinmeyecektir.

Cemile ve Nuh'un evlilik hazırlığındaki tatlı telaşları Müjgan'ın aralarındaki ilişkiyi öğrenmesiyle kabusa dönüşür. İki kardeş hayatlarının en büyük çatışmasına doğru ilerler. Cemile'nin yardımına koşan ise yine Zeynep olur. Ancak bu yardım Zeynep ve Mehdi'yi yeni bir krizin eşiğine getirecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE