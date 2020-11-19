Doğduğun Ev Kaderindir İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?
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Doğduğun Ev Kaderindir İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?

19.11.2020 00:06 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:11
Doğduğun Ev Kaderindir İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?

Oyunculuk performansı ile, özel yaşamı ile merak edilen başarılı oyuncu Doğduğun Ev Kaderindir İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli doğumlu, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır. 16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan' ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir

İBRAHİM ÇELİKKOL EŞİ KİMDİR?

Oyuncu İbrahim Çelikkol 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlendi. Mihre Mutlu 1989 doğumlu. Mayıs ayında hamile olduğunu duyuran Mihre Çelikkol doğum yaptı. Çocuklarına Ali adını verdiler.

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