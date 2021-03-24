Doğduğun Ev Kaderindir canlı izle! Doğduğun Ev Kaderindir TV8 canlı izle! Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendini yine Zeynep'in geçmişinin gölgesinin düştüğü bir çatışmanın ve arayışın içinde bulan Barış ise bir kes daha sevdiği kadına destek olacaktır. Zeynep'le yürünen yol dikenlidir. Zeynep'in hayatıyla iç içe geçen hayat beklenmedik olaylarla doludur, peki bir tebessüm, bir sevgi sözcüğü tüm bu zorlukları unutmaya yeter mi? Mehdi tek başına bebeğine bakmayı ve onu kimselere vermemeyi kafasına koymuştur. Nuh'un resti ve Cemile'nin sonunda onunla yüzleşip yaptıklarını yargılaması sonrası tamamen yalnızdır. Geçmişi değiştirmek isterken, bugününü ve geleceğini alt üst eden Mehdi için karar zamanı gelmiştir. Her şeyi geride bırakıp eski günlere, eski hayata dönmek mümkün mü? Sen inkar ettiğinde gerçekler hükümsüz müdür? Kendinden kaçabilirsin ama kurtulabilir misin? Yeni aşkların, eriyen buzların, omuz omuza verip zorlukları aşmanın aydınlattığı ufuklara kara bulutlar yeniden toplanıyor. Geçmişte olanlar şimdinin girizgahıydı, gelecek ise bugün yaptıklarımıza bağlı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR CANLI İZLE (20.00)

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM İZLE!