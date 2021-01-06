Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Tv8in en sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam olmaması seyircilerde merak uyandırdı. Her hafta aynı gün yeni bölümüyle ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir'in bu hafta olmaması Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? sorularını gündeme getirdi

TV8'in baş rollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu akşam yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bu hafta Yılbaşı sebebiyle birçok dizi yayın akışlarında yer almadı. Peki,Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

BU AKŞAM DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR VAR MI?

Bu hafta dizilerin çoğu dizi yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Bunlardan biri de Tv8'in Çarşamba günleri ekrana gelen sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir! Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlarda olmayacak! Dizi 6 Ocak Tv8 yayın akışında yer almayacak, haftaya kaldığı yerden devam edecek!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu hafta ekranlara gelmeyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi haftaya Çarşamba yani 13 Ocak 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yeni bölümüyle yer alacak!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış, onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep'in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş'tan görecektir.

Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep'i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar.

Yaşananlar nedeniyle Zeynep'in de Mehdi'nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh'la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar.

Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile'nin kafasında ise Mehdi'nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardır.