Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

06.01.2021 20:32 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:36
Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

Tv8in en sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam olmaması seyircilerde merak uyandırdı. Her hafta aynı gün yeni bölümüyle ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir'in bu hafta olmaması Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? sorularını gündeme getirdi

TV8'in baş rollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu akşam yeni bölümü ekranlara gelmedi. Bu hafta Yılbaşı sebebiyle birçok dizi yayın akışlarında yer almadı. Peki,Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

BU AKŞAM DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR VAR MI?

Bu hafta dizilerin çoğu dizi yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Bunlardan biri de Tv8'in Çarşamba günleri ekrana gelen sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir! Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlarda olmayacak! Dizi 6 Ocak Tv8 yayın akışında yer almayacak, haftaya kaldığı yerden devam edecek!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu hafta ekranlara gelmeyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi haftaya Çarşamba yani 13 Ocak 2021 tarihinde TV8 ekranlarında yeni bölümüyle yer alacak!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep'in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış, onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep'in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş'tan görecektir.

Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep'i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar.

Yaşananlar nedeniyle Zeynep'in de Mehdi'nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh'la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar.

Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile'nin kafasında ise Mehdi'nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Prens Harry Enis Arıkan
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Çocuk Bursa Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı? Bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 20:37:05. #1.15#
title