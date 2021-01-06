Doğduğun Ev Kaderindir bitti mi? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman oynayacak?
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Doğduğun Ev Kaderindir bitti mi? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman oynayacak?

06.01.2021 20:18 | Son Güncelleme: 06.01.2021 20:21
Doğduğun Ev Kaderindir bitti mi? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman oynayacak?

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı dizinin 27. yeni bölümüyle ilgili detay merak ediliyor. Yılbaşı nedeniyle ara veren dizilere Doğduğun Ev Kaderindir bitti mi? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman oynayacak?

Her çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyici kitlesiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. 27.bölümün TV8 yayın akışında yer almadığının görülmesinin ardından Doğduğun Ev Kaderindir hangi kanalda? Sorusu cevap aradı. İşte diziyle ilgili detaylar..

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BİTTİ Mİ?

Doğduğun Ev Kaderindir dizinin yeni bölümü TV8 yayın akışında yer almadı. Yılbaşından dolayı bazı diziler 1 haftalık tatil verdi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü 13 Ocak'ta TV 8 kanalında oynayacak.

6 OCAK TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Yerli Sinema

13:45 Doya Doya Moda

17:45 Ailecek Şaşkınız

20:00 Yerli Sinema

22:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2019

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

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