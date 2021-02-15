Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm fragmanı izle! TV8 Doğduğun Ev Kaderindir 31. bölüm full izle!

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep'in Mehdi'nin davasını aldığının ortaya çıkması Barış ve Zeynep arasında büyük bir çatışma yaratır. Zeynep de Barış'ın kendisini takip etmesine sinirlenmiştir ve üzerinde tahakküm kurulduğu hissine kapılır. Bu, artık yaşamak istemediği bir durumdur. Öfkeyle, hesap vermektense ipleri koparma noktasına gelmeyi tercih eder ve istifa eder. Zeynep Mehdi'nin davasını aldığını ailesine de açıklar. Evde de gerilim hat safhadadır. Barış, Zeynep'in davayı aldığı ve kardeşi Savaş'ın da ona yardım ettiği bilgisiyle sarsılmıştır. Zeynep'e çok kırgın ve kızgındır. Bu krizin akabinde Sofya seyahatini iptal eder. Dayısı Ali Rıza, Barış'ın bu eskisine benzemeyen hallerinin bir tek yorumu olduğunu savunmaktadır: Aşk. Mehdi artık cezaevinden çıkamayacağına emindir. Ailesine ve özgürlüğüne kavuşma umudunu tamamen kaybetmiştir. Ona tuzak kurarak cezaevinde kalmasına sebep olan Veysi'den intikam almaya karar verir. Cengiz'in ise Mehdi için bambaşka gelecek planları vardır. Zeynep artık Mehdi'yi cezaevinden çıkarmanın tüm yollarının tıkandığını düşünürken gelen bir telefon her şeyi değiştirir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?

Her Çarşamba, saat 20.00'da ekrana gelmekte. 32. bölümü ile 17 Şubat Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanmakta.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 32. BÖLÜM FRAGMANI