Doğaz gaz müjdesine dünya basını (Haber kanalları ve gazeteler) ne dedi?
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Doğaz gaz müjdesine dünya basını (Haber kanalları ve gazeteler) ne dedi?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeyi verdi! Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük doğal gaz keşfi bulundu. Bulunan doğal gaz rezervi 320 milyar metreküptür. Peki bu müjdeli habere dış dünya basını ne dedi. Tepkileri nelerdir hepsine bakalım.

Doğaz gaz müjdesine dünya basını (Haber kanalları ve gazeteler) ne dedi?
21.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:23

Fatih sondaj gemisi 20 Temmuz 2020 tarihinde sondaj çalışmalarına başlamıştı. Son dakika haberi olarak TUNA-1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra tüm Türkiye bu mutlu haberi kutlamaya başladı. Peki bu müjdeli haber dış dünya basınında nasıl karşılandı? Dünyadaki basın organları ne dedi?

DOĞAL GAZ MÜJDESİNE DIŞ DÜNYA BASINI NE DEDİ?

"REUTERS HABER AJANSI" DOĞAL GAZ MÜJDESİ İÇİN NE DEDİ?

'Türkiye Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervini buldu.'

Haber içeriğinde 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu belirtilirken, gazın 2023 yılında kullanıma açılacağı vurgulandı.

"BBC" DOĞAL GAZ MÜJDESİ İÇİN NE DEDİ?

BBC resmi sitesinde doğal gaz müjdesi için Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemimiz 20 Temmuz'da Tuna 1 alanında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti." ifadelerine yer verdi.

"AL ARABIYA" DOĞAL GAZ MÜJDESİ İÇİN NE DEDİ?

Al Arabia haber sitesi doğal gaz müjdesi için bölgede başka doğal gaz rezervlerinin bulunmasının da büyük ihtimal olduğunu paylaştı.

"THE SPECTATOR INDEX" DOĞAL GAZ MÜJDESİ İÇİN NE DEDİ?

The Spectator son dakika haberinde Türkiye'deki doğal gaz müjdesine yer verdi.Yapılan haberde bulunan doğal gazın ülke tarihinin en büyük keşfi olduğu vurgulandı.

"THE NATIONAL" DOĞAL GAZ MÜJDESİ İÇİN NE DEDİ?

Ortadoğuda çok takip edilen The National, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamalarına son dakika olarak yer verdi. Yapılan haberde doğalgaz rezervinin Karadeniz'de bulunduğuna vurgu yapıldı.

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