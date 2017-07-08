Doğayla İç İçe Şampiyonaya Hazırlanıyorlar

Ordulu sporcular, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası hazırlıklarını doğanın eşsiz güzelliği içerisinde yapıyor.



Ordu Tekvando İl Takımı, eylül ayında Ordu'da yapılması planlanan şampiyona için antrenmanlarını sürdürüyor. Yaklaşık 10 gün önce başlanan ve yarın sona erecek ilk etap kamp programının büyük bölümü, kentin tarihi, kültürel ve turistik alanlarında gerçekleştirildi.



Doğanın güzelliklerini yansıtan şehrin özel mekanları tercih edilerek gençlerin zinde kalması ve yaşadıkları kenti tanımalarına fırsat sunuluyor. Aynı zamanda turizmde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.



Antrenör Cengiz Angın yönetimindeki 35 sporcu, bugünkü idmanını "sakin şehir" unvanına sahip Perşembe ilçesindeki turistlik alan olan Yason Burnu'nda gerçekleştirdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de antrenman alanını ziyaret ederek, sporculara başarılar diledi.



Antrenör Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp programında genç sporcuları özellikle doğal ortamın güzellikleri içerisinde bulundurmaya çalıştıklarını söyledi.



Kampın, 29 Haziran Perşembe günü başladığını belirten Angın, bu süre içerisinde Karadeniz Sahili, Yoroz Kent Ormanı gibi ortamlarda idman yaptıklarını anlattı.



Angın, şöyle devam etti:



"Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile valimiz ve il müdürümüzün talimatlı ve görüşleri doğrultusunda bu kampı gerçekleştiriyoruz. Bu kampın oluş şekliye ilgili il müdürümüz çok önem verdi. Antrenmanlarımız Durgöl Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılıyor. Günde iki idman yapıyoruz. Sadece kapalı alanda değil, açık ve farklı yerlerde de idman yapmaya gayret gösterdik."



"Vatandaşlarımız da spora ve sporcularımıza ilgi gösterdi"



Sporcular için farklı doğa koşullarında da idman yaptıklarını dile getiren Angın, şunları kaydetti:



"Hem sosyal aktivite olsun, hem de doğayla iç içe olalım istedik. Yoroz'a giderek hem kahvaltı hem antrenmanımızı yaptık. Sahilde ise deniz ve yeşil ortamın eşliğinde çalışmalarımızı sürdürdük. Yason Burnu'nu ise hem görsel olması hem de gençlerimizin sıkılması için tercih ettik. Böylece vatandaşlarımız da spora ve sporcularımıza ilgi gösterdi. Bu kamp programı sayesinde genç sporcularımız hem sosyalleşiyor, hem de gelecek neslimize tarihi, kültürel ve turistik alanlarımızı gezdiriyoruz. Ayrıca bu kapsamda şehri tanıtmış oluyoruz."



İkinci kamp programının 22 Ağustos ile 5 Eylül tarihlerinde düzenleneceğini aktaran Angın, programa farklı mekanları dahil ettiklerini dile getirdi.



Angın, Ordu ilini şampiyonada en iyi şekilde temsil etmeyi ve şampiyon sporcular çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.