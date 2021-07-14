Doğayla baş başa olmak için takı mağazasını kapatıp köye yerleşti
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Doğayla baş başa olmak için takı mağazasını kapatıp köye yerleşti

Doğayla baş başa olmak için takı mağazasını kapatıp köye yerleşti
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Kültür Sanat

Yalova'da 11 yıl takı tasarım, üretim ve satışı yaptığı mağazayı kapatıp köye yerleşen kadın girişimci, bahçesinde doğal yöntemlerle yetiştirdiği yiyecekler ve doğadan topladığı otlarla eşiyle huzurlu bir yaşam sürüyor.

Yalova'da 11 yıl takı tasarım, üretim ve satışı yaptığı mağazayı kapatıp köye yerleşen kadın girişimci, bahçesinde doğal yöntemlerle yetiştirdiği yiyecekler ve doğadan topladığı otlarla eşiyle huzurlu bir yaşam sürüyor.

Çınarcık ilçesinde günde yüzlerce müşterinin geldiği iş yerini ani bir kararla 4 sene önce kapatan 51 yaşındaki Melek Avarkan, doğayla baş başa bir hayatı seçti.

Eşinin memleketi Güneyköy'e yerleşen iki çocuk annesi Avarkan, çizimi kendisine ait ev yaptırarak bahçesine tek odalı bir taş ev ve fırın inşa ettirdi.

Köyde eşiyle mutlu bir yaşam süren Avarkan, temin ettiği özel tohumlarla bahçeyi birbirinden farklı sebze, meyve ve çiçeklerle donattı.

Doğadan topladığı otlardan zaman zaman yemek hazırlayan Avarkan, tavuk besleyerek, arıcılık yaparak köpek ve kedileriyle kuş cıvıltıları arasında yemyeşil bir ortamda günlerini geçiriyor.

Melek Avarkan, AA muhabirine, köydeki yaşantısını "Doğanın bir parçasıydım, doğaya geri döndüm." diyerek özetledi.

Doğanın çağrısına daha fazla kulak tıkayamadığını ve bir günde işini bıraktığını belirten Avarkan, "Çocukluğum zaten köyde geçmişti ve doğa ile iç içeydim. Doğaya karşı inanılmaz bir özlem duyuyordum. Günün birinde artık insanlarla iç içe olmak, o stresi yaşamak artık boğmaya başlamıştı. Bir anda bıraktım ve 11 yılın sonunda köye yerleştim." ifadelerini kullandı.

???????Avarkan, köyde yaşamaya başlayınca sabahları daha dinç uyandığını vurguladı.

Kendisi gibi doğallığı arzulayanlara böyle bir ortam kurmalarını tavsiye eden Avarkan, "İş hayatı, yaşam değil. Sadece yaşantının bir dönemini onunla doldurmaya çalışıyorsunuz. Şu anda hayatın kendisini yaşıyorum. Her şeyin, bir taşın bile ne kadar canlı olduğunu görebiliyor, her şeyin bir ruhu olduğunu düşünüyorum. İnsanlardan, kızsalar bile akrabalarımdan da uzağım ve çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"İş yerimi kapatalı birkaç yıl oldu ama bana bir gün gibi geliyor"

Gece geç saatlerde eve gelip sabah erken işe gittiği günleri hatırlamak dahi istemediğini ifade eden Avarkan, her gün binin üzerinde insanla irtibatta olmanın çok stresli bir dönem olduğunu anlattı.

Avarkan, şöyle devam etti:

"O 11 yılı çok daha uzun bir ömür gibi düşünüyorum. İş yerimi kapatalı birkaç yıl oldu ama bana bir gün gibi geliyor. Ömür törpüsü iş hayatı. Burada öğrendiklerimi ve doğa ile iç içe olan yaşamımı sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Amacım, insanların eğer varsa böyle bir hayalleri başarabileceklerini göstermek. Bahçemde 6 çeşit domates, 3 çeşit kabak, 11 çeşit üzüm yetiştiriyorum. Aşı yaptığım kestane, dut ve kiraz ağaçları, fasulye gibi çok sayıda ürün var. 'Taş Kulübenin Lezzet Sırları' adında bir hesabım var ve orada yine doğadan topladığım ve doğal ürünlerle yaptığım yemekleri paylaşıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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