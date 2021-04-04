Doğayla baş başa İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı
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Doğayla baş başa İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı

Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Haberler | Güncel

Turkcell Platinum Offroad Park, Sarıyer Ayazağa'daki 200 dönümlük alanda macera yaşamak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor.

Turkcell Platinum Offroad Park, Sarıyer Ayazağa'daki 200 dönümlük alanda macera yaşamak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor.

Park içerisinde Geyikli Restoran, Çocuk Parkı, Offroad Eğitim ve Deneyim Alanı, Okçuluk ve Balta Atışı Eğitim Alanı gibi kısımlar yer alıyor.

Parkla ilgili bilgi veren Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, müşterilerine parkta bir fark oluşturmak istediklerini belirterek, "Bu maksatla sponsor olduğumuz bir alan. Çok yakın zamanda pandeminin de geçeceğini düşünüyoruz. Pandemi sonrasına hazırlanalım istedik. Onun için bu alanı genişlettik ve geliştirdik." dedi.

Park'ın 200 dönüm alandan oluştuğunu kaydeden Özbayraktar, şöyle konuştu:

"İçerisinde offroad deneyimleyebilecekleri alanlardan tutunda, ilk defa ok atabilecekleri parkurlar veya kampçılık eğitimi alabilecekleri alanlar mevcut. Açık hava sineması var. Çocukları, aileleriyle birlikte geldikleri zaman güzel ve keyifli vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanlarına sahip keyifli bir yer."

Doğayla baş başa İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı
Doğayla baş başa İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı
Doğayla baş başa İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı
Doğayla baş başa İstanbul'un kalbinde offroad heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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