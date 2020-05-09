Doğaya salınacak 23 alageyiğin adaptasyon süreci başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğaya salınacak 23 alageyiğin adaptasyon süreci başladı

Doğaya salınacak 23 alageyiğin adaptasyon süreci başladı
09.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:51

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Antalya Manavgat'ta 15 ve Muğla Köyceğiz'de 8 olmak üzere doğaya salınacak toplam 23 alageyiğin 10 günlük adaptasyon sürecine alındığı açıklandı.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Antalya Manavgat'ta 15 ve Muğla Köyceğiz'de 8 olmak üzere doğaya salınacak toplam 23 alageyiğin 10 günlük adaptasyon sürecine alındığı açıklandı. Bakan Bekir Pakdemirli, "İstasyon dışındakilerle birlikte ülkemizde toplam 300- 350 adet alageyiğin olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün anavatanı Türkiye olan alageyik için koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat-Kapan bölgesine, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu endemik türden, Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'nda üretimi gerçekleştirilen 15 erkek, 15 dişi alageyiğin yerleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Bu kapsamda Alageyikler için adaptasyon alanı oluşturulduğu kaydedilerek, "Sahaya 3 bin 200 metrekare büyüklüğünde, içerisinde hayvanların gizlenmesine ve beslenmesine uygun alanların bulunduğu, 2 metre yüksekliğinde örgü çit telle çevrilmiş adaptasyon alanı oluşturuldu. Ayrıca telin iç kısmında hayvanların dış ortamı görüp strese girmemesi için 2 metre yüksekliğinde gölge tül çekildi. Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonundaki yakalama kapanları vasıtasıyla yakalan 15 erkek alageyik doku ve kan örneklerinin alımı gibi tüm gerekli tedbirleri alan uzman bir ekip tarafından salımın gerçekleştirileceği bu adaptasyon alanına getirildi. Bu çalışmalar kapsamında 6 adet alageyiğe uydu bağlantılı veri aktaran tasma takan DKMP ekipleri, adaptasyon alanına bir adet karavan da götürerek 10 günlük adaptasyon sürecini 7/24 yakından takip ediyor. Adaptasyon süresi sonunda ise alageyikler doğal ortamlarına salınacak" denildi.

'KÖYCEĞİZ'E BUGÜNE KADAR 24 ALAGEYİK YERLEŞTİRİLDİ'Antalya Düzlerçamı bölgesinde yakalanan 8 adet erkek alageyiğin Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına yerleştirilmek üzere adaptasyon sürecine alındığı belirtilerek, "Bölgeye yerleştirme çalışmalarına 9 Mayıs 2013 tarihinde başlandı ve bu 8 alageyik ile beraber toplam 24 alageyik yerleştirildi. Tespitlere göre alanda 36 adet alageyik yaşıyor" ifadelerine yer verildi.'ÜRETİM ÇALIŞMALARI 1970 YILINDA BAŞLADI'Açıklamada değerlendirmelerine de yer verilen Bakan Pakdemirli, Antalya Düzlerçamı'nda bulunan alageyiklerin dünyadaki diğer alageyiklerin atası olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu türün gelecek nesillere aktarımı ve popülasyonunun artırılması için ilk çalışma 1966 yılında Antalya ili Düzlerçamı bölgesinde 1750 hektarlık alanın koruma sahası olarak ilan edilmesi olmuş ve daha sonra tabii yaşama alanlarının hemen yanında Düzlerçamı Alageyik Üretme İstasyonu 1970 yılında Bakanlığımız tarafından kurulmuştu. Toplam 7 adet alageyikle başlanan üretim çalışmaları 2003 yılına kadar devam etti, merkezde alageyiklerin sayısının artması ve üretim merkezindeki besin bitkilerinin azalması ile birlikte, stres, kolay hastalanma ve üreme kabiliyetlerinde gerilemeler üzerine Düzlerçamı-Eşenadası bölgesinde yeni bir bölgede üretim çalışmalarına devam edildi."'110 ALAGEYİKLE ÜRETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'nda bugün itibarıyla 110 alageyikle üretim çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Manavgat'ta doğaya salacağımız alageyikler de bu üretme istasyonumuzdan temin edildi. Daha önce başka yerlere de nakiller yaptık. Dilek Yarımadası Milli Parkına ve Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bu istasyonumuzda üretilen alageyiklerden salımlar gerçekleştirdik. İstasyon dışındakilerle birlikte ülkemizde toplam 300-350 adet alageyiğin olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak Haber
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı: Tedbirler kademeli olarak kalkacak, ilk aşama 2 gün sonra başlayacak
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü Haber
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Balığa çıkan itfaiye eri, oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Başakşehir, Volkan Babacan'a teklif geldiğine dair çıkan haberleri yalanladı
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li Özgür Özel ile Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Can Bartu Ergin Ataman Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Silah Avrupa Futbol
Şu an buradasınız: Doğaya salınacak 23 alageyiğin adaptasyon süreci başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 13:00:25. #1.15#
title