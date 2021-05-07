Doğaya gizlenmiş saklı cennet "Bekiran Şelalesi"
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Doğaya gizlenmiş saklı cennet "Bekiran Şelalesi"

Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da bulunan ve doğa içersinde adeta saklı bir cenneti andıran Bekiran Şelalesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Ağrı'da bulunan ve doğa içersinde adeta saklı bir cenneti andıran Bekiran Şelalesi, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı köyünde bulunan ve 6 metre yüksekliğiyle kendine hayran bırakan Bekiran Şelalesi, yemyeşil doğanın ortasında saklı bir cenneti andırıyor. Eriyen kar sularıyla birlikte coşan ve akan suyunun sesiyle doğanın sesine renk katan Bekiran Şelalesi, şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için bir kaçış noktası olurken, fotoğraf severlere de doğal bir stüdyo imkanı sunuyor.

Dinlenmek ve kalabalıktan uzak kalmak için Bekiran Şelalesine gelen Çiğdem Doğan, şelalenin sesi ve manzarasıyla stresten arındığını belirterek, "Burası Bekiran Şelalesi. İki köy arasında kalmış saklı bir cennet resmen. O kadar güzel ki hem sesi huzur veriyor hem de manzarası bize görsel bir şölen sunuyor. Bizde bugün buraya geldik. Bu eşsiz manzarayı görüntülemek istedik. Harika fotoğraflar çektik. Tüm vatandaşların buraya gelmesini tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'
Doğaya gizlenmiş saklı cennet 'Bekiran Şelalesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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